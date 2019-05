Diretta Italia Giappone / Streaming video tv: primo test match per Blengini (volley)

Italia Giappone, in diretta dal PalaPirastu di Cagliari, è la partita di volley maschile in programma oggi giovedi 23 maggio 2019 alle ore 20,00, primo test match amichevole per la nazionale di Gianlorenzo Blengini. Ecco che dopo le grandi emozioni vissute in Europa con la vittoria della Champions league di Civitanova solo pochi giorni fa, il grande volley torna in campo e lo fa questa volta con la maglia della nazionale: archiviati gli impegni del club è tempo quindi di lottare per il proprio paese. Ecco perchè in vicinanza alla ormai prossima Nations league, il ct della nazionale di volley maschile dell’Italia ha preparato due amichevoli con i tenaci nipponici a Cagliari, che saranno banchi di prova importanti per valutare lo stato di forma dei primi giocatori convocati.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA GIAPPONE

Ricordiamo a tutti gli appassionati che non sarà possibile assistere alla partita amichevole tra Italia e Giappone in diretta tv e non è stata preparata neppure una diretta streaming video dell’incontro di volley maschile. Il riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della Federvolley.it e i profili social associati.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: I RAGAZZI DI BLENGINI

Come detto prima, la diretta tra Italia e Giappone di questa sera sarà il primo test match che la formazione del ct Blengini affronterà in vista dei prossimi e importanti appuntamenti che attendono la nostra nazionale. il calendario ci ricorda infatti la Nations league e gli Europei oltre alla Coppa del mondo, senza dimenticare ovviamente il torneo di qualificazione alle prossime Olimpiadi 2020 e dove chiaramente la nazionale giapponese del ct Yuichi Nakagaichi sarà assente giustificata essendo presente al tabellone finale di diritto come paese ospitante. Di fronte a un calendario così fitto di impegni Blengini ha bisogno di osservare da vicino i talenti a disposizione, a partire dai più giovani e i nomi forse meno noti del nostro campionato. Nella lista dei 16 atleti convocati infatti troviamo Andrea Argenta, Federico Bonami, Edoardo Caneschi, Oreste Cavuto, Davide Gardini, Fabrizio Gironi, Daniele Lavia, Gabriele Nelli, Matteo Piano, Nicola Pesaresi, Giulio Pinali, Alberto Polo, Giacomo Raffaelli, Roberto Russo, Riccardo Sbertoli e Luca Spirito: giocatori quindi dal talento evidente ma che dovranno fare attenzione ad approfittare di questi due test match con il Giappone per convincere il Ct a tenerli in considerazione anche quando i banchi di prova saranno più prestigiosi.



