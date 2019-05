Diretta Italia Olanda U17/ Streaming video Rai: la finale Europei Under 17

Italia Olanda U17, diretta dall’arbitro norvegese Espen Eskås presso lo stadio Tallaght di Dublino, capitale dell’Irlanda, alle ore 17.30 italiane (16.30 locali) di oggi pomeriggio, domenica 19 maggio, è la finale degli Europei Under 17. L’attesa è grandissima, anche perché Italia Olanda U17 è la rivincita della finale vinta l’anno scorso ai calci di rigore dagli olandesi. A livello di Under 17 naturalmente cambia moltissimo anche da un anno all’altro, tuttavia questa è la conferma che Italia e Olanda sono ai vertici assoluti. Bilancio dunque già positivo per gli azzurrini del commissario tecnico Carmine Nunziata, ma naturalmente adesso nessuno si vuole fermare sul più bello. Ricordiamo che l’Italia si è qualificata vincendo la propria semifinale per 2-1 contro la Francia, mentre l’Olanda ha avuto la meglio per 1-0 contro la Spagna, andando così a comporre la rivincita della finale di dodici mesi fa. Cammino perfetto finora per l’Italia Under 17: cinque vittorie su cinque, adesso ci vorrebbe la ciliegina sulla torta…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA OLANDA U17

Notizie importanti circa la diretta tv di Italia Olanda U17: la finale degli Europei Under 17 infatti godrà della ribalta della diretta addirittura su Rai Due, dunque su uno dei tre canali generalisti della tv di Stato. Si annuncia dunque una grande platea di telespettatori, inoltre Italia Olanda U17 sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il servizio gratuito Rai Play. Per altre informazioni ricordiamo inoltre il sito e i profili ufficiali sui social della Figc, oppure direttamente il sito della Uefa nella apposita sezione https://it.uefa.com/under17/.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DI ITALIA OLANDA U17 SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA U17

Parlando delle probabili formazioni di Italia Olanda U17, prendiamo come base di partenza per gli azzurrini del commissario tecnico Carmine Nunziata gli undici titolari della vittoria ottenuta in rimonta contro la Francia giovedì in semifinale. Tra i pali Molla, protetto da una linea difensiva a quattro composta dal terzino destro Lamanna, dai due difensori centrali Dalle Mura e Pirola e da Moretti a sinistra per completare la difesa azzurra; a centrocampo Brentan, capitan Panada e Udogie; infine in attacco ecco Tongya come trequartista alle spalle di Esposito e Cudrig. Il modulo sarebbe dunque il 4-3-1-2: sono possibili anche delle alternative, ad esempio con l’utilizzo di Bonfanti, ma resta naturalmente questo l’undici titolare più probabile per gli azzurrini del c.t. Nunziata.



