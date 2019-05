Diretta Italia Portogallo U17/ Streaming video e tv: i quarti di finale (Europei)

Italia Portogallo U17, diretta dall’arbitro Manfredas Lukjancukas presso lo stadio Tolka Park di Dublino, si gioca alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali) di questo pomeriggio, lunedì 13 maggio 2019. Siamo agli Europei Under 17 e Italia Portogallo U17 sarà valida per i quarti di finale del massimo torneo continentale di categoria. Il cammino degli azzurrini di Carmine Nunziata finora è stato perfetto, grazie alle tre vittorie ottenute contro la Germania per 3-1 nella prima giornata, poi per 2-1 contro l’Austria e infine addirittura un meraviglioso 4-1 contro la Spagna per sigillare il primo posto nel girone D. Di conseguenza, l’Italia in questi quarti di finale incrocia il Portogallo, in quanto i lusitani si sono classificati al secondo posto del girone C. Due vittorie contro Islanda e Russia e una sconfitta contro l’Ungheria: questo il cammino dei giovani lusitani, i quali adesso proveranno a sbarrare la strada a una Italia U17 che però sogna in grande.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Portogallo U17 non sarà garantita, salvo variazioni di palinsesto su Rai Sport, dunque al momento non possiamo segnalare nemmeno una diretta streaming video. Il principale punto di riferimento per tutti coloro che vorranno seguire i nostri azzurrini saranno dunque il sito e i profili ufficiali sui social della Figc, oppure direttamente il sito della Uefa nella apposita sezione https://it.uefa.com/under17/.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO U17

Parlando delle probabili formazioni di Italia Portogallo U17, prendiamo come base di partenza per gli azzurrini del commissario tecnico Carmine Nunziata gli undici titolari delle vittorie ottenuta contro la Germania e l’Austria che hanno determinato la qualificazione con una partita d’anticipo a questi quarti di finale. Tra i pali Molla, protetto da una linea difensiva a quattro composta dal terzino destro Lamanna, dai due difensori centrali Dalle Mura e Pirola e da Udogie a sinistra per completare la difesa azzurra; a centrocampo Brentan, capitan Panada e Tongya; infine in attacco ecco Bonfanti, Esposito e Cudrig. Nella partita conclusiva contro la Spagna sono arrivati segnali eccellenti anche da altri ragazzi, ma di base teniamo i titolari delle due partite che contavano di più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA