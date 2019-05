Diretta Italia Spagna U17/ Streaming video e tv: per il primo posto! (Europei)

Italia Spagna U17, in diretta dallo stadio Belfield Bowl di Dublino, si gioca alle ore 20.00 italiane (le 19.00 locali) di questa sera, venerdì 10 maggio 2019. Siamo agli Europei Under 17 e Italia Spagna U17 sarà valida per la terza e ultima giornata del girone D. Il cammino degli azzurrini di Carmine Nunziata finora è stato perfetto, grazie alle due vittorie ottenute contro la Germania per 3-1 nella prima giornata e poi per 2-1 contro l’Austria martedì sera. Di conseguenza, l’Italia è già qualificata per i quarti di finale, proprio insieme alla Spagna perché pure gli iberici hanno vinto le prime due partite contro Austria (3-0) e Germania (1-0). Dunque Italia e Spagna hanno 6 punti in classifica mentre le due rivali sono ferme a zero e naturalmente io primi due posti sono già assegnati. Resta solo da capire chi arriverà primo e chi secondo: da questo dipenderà il nome della rivale nel primo turno ad eliminazione diretta, il girone D incrocia il girone C (naturalmente la prima di ciascun gruppo contro la seconda dell’altro).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Spagna U17 sarà prevista in esclusiva collegandosi sul canale numero 57 di Rai Sport, col match che si potrà seguire anche tramite la diretta streaming video sul sito Raiplay e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet. Altri punti di riferimento per tutti coloro che vorranno seguire i nostri azzurrini saranno il sito e i profili ufficiali sui social della Figc, oppure direttamente il sito della Uefa nella apposita sezione https://it.uefa.com/under17/. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U17

Parlando delle probabili formazioni di Italia Spagna U17, prendiamo come base di partenza per gli azzurrini del commissario tecnico Carmine Nunziata naturalmente gli undici titolari di entrambe le vittorie ottenuta contro la Germania e l’Austria. Tra i pali Molla, protetto da una linea difensiva a quattro composta dal terzino destro Lamanna, dai due difensori centrali Dalle Mura e Pirola e da Udogie a sinistra per completare la difesa azzurra; a centrocampo Brentan, capitan Panada e Tongya; infine in attacco ecco Bonfanti, Esposito e Cudrig. Dal momento che la qualificazione è già in tasca potrebbe però essere possibile un po’ di turnover, anche se la sfida al vertice con la Spagna non può essere snobbata e dunque potremmo avere qualche novità, ma senza rivoluzionare l’impianto fin qui vincente.



