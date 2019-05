Diretta Juve Stabia Entella/ Streaming video e tv: Supercoppa Serie C, 2^ giornata

Juve Stabia Entella sarà diretta dal signor Eduart Pashuku, della sezione di Albano Laziale: alle ore 20:30 di sabato 18 maggio lo stadio Romeo Menti ospita la partita valida per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C 2018-2019. Sono a confronto le tre squadre che hanno ottenuto la promozione diretta in Serie B, vincendo il rispettivo girone; le sfide sono tre, in un unico gruppo con sole gare di andata e la vincente che sarà quella ovviamente con più punti, oppure quella con la differenza reti migliore (a seguire i criteri prevedono il numero di gol realizzati, quelli fatti in trasferta e solo in ultima istanza il sorteggio). Nella prima partita i liguri hanno pareggiato in casa contro il Pordenone; dovessero perdere sarebbero tagliati fuori dalla corsa per il titolo, con una vittoria invece dovrebbero poi sperare che la stessa Juve Stabia, la prima in ordine temporale a prendersi la promozione, batta i ramarri o in un pareggio al Bottecchia. Intanto, mentre aspettiamo la diretta di Juve Stabia Entella, possiamo fare una breve analisi delle potenziali scelte da parte dei due allenatori, valutando con attenzione le probabili formazioni della sfida di Castellammare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Entella non sarà disponibile: per assistere alla partita valida per la Supercoppa di Serie C avrete però a disposizione come sempre il portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce tutte le gare della stagione di terza divisione in mobilità (anche quelle eventualmente previste sulla televisione di stato) e dunque in diretta streaming video, previo abbonamento oppure acquistando il singolo evento. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA ENTELLA

E’ possibile che in Juve Stabia Entella Fabio Caserta voglia dare maggiore spazio alle seconde linee: il suo 4-3-3 dunque potrebbe essere simile a quello visto due settimane fa nell’ultima giornata di campionato. Venditti tra i pali, Schiavi e Germoni sugli esterni bassi con Troest a fare coppia con Dumancic; a centrocampo potrebbe tornare a giocare capitan Mastalli, possibile conferma per Vicente davanti alla difesa – se la gioca con Mezavilla – e ballottaggio Castellano-Luigi Viola per l’altro ruolo in mediana. Nel tridente offensivo Sinani parte favorito su Paponi, Di Roberto e Torromino contendono le due maglie di esterni a Elia e Melara. Anche l’Entella potrebbe fare turnover: Di Cosmo, Dany Mota o Toni Petrovic al posto di uno tra Giuseppe De Luca e Matteo Mancosu nel reparto avanzato, Iocolano confermato sulla trequarti mentre Eramo e Simone Icardi viaggiano verso un posto sulle mezzali facendo compagnia a Ardizzone, presumibilmente il regista davanti alla difesa. Dove Belli e Crialese potrebbero giocare larghi, lasciando spazio a Ivan De Santis e Chiosa a protezione del portiere Massolo che anche oggi dovrebbe sostituire il titolare Paroni.



