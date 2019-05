Diretta Juventus Atalanta/ Streaming video e tv: alla Dea serve un punto (Serie A)

Juventus Atalanta, partita diretta dal signor Rocchi, si gioca alle ore 20:30 di domenica 19 aprile ed è uno dei due posticipi serali previsti nella 37^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. E’ la partita decisiva per la Dea, ed è un enorme rischio: con il Milan che ha il vantaggio nella doppia sfida diretta, gli orobici hanno bisogno di almeno un punto per non dover andare all’ultimo turno e sperare nel passo falso dei rossoneri, e concretizzare il grande sogno dell’ingresso in Champions League. La rabbia e la delusione per aver perso la finale di Coppa Italia sono armi che l’Atalanta dovrà utilizzare al meglio per andare a fare risultato all’Allianz Stadium: vero che la Juventus ha vinto da tempo lo scudetto e dunque non ha particolari motivazioni per questa partita, ma c’è una quota 90 punti da raggiungere e soprattutto bisogna comunque riscattare le ultime partite sottotono, ovvero due pareggi e la sconfitta di Roma, e soprattutto si vorrà centrare una vittoria nel giorno in cui ci sarà la festa scudetto (era successo anche nel 2012, giorno dell’addio di Alessandro Del Piero). Dunque una sfida che l’ex di turno Gian Piero Gasperini affronta al massimo della concentrazione, sapendo di essere vicino ad un grande traguardo: aspettando la diretta di Juventus Atalanta vediamo in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atalanta verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, e dunque sarà un’esclusiva per tutti i clienti che potranno seguirla su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 253 (ma solo per gli abbonati al pacchetto Calcio). In assenza di un televisore, come sempre, si potrà attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

Al netto di Perin, Khedira e Douglas Costa, Massimiliano Allegri ritrova tutti per Juventus Atalanta: in porta allora andrà Szczesny, mentre Bonucci rientra al centro della difesa per fare coppia con Rugani o più probabilmente Barzagli (all’ultima in casa) anche perchè Chiellini ha subito l’ennesimo infortunio muscolare. Soliti ballottaggi per le corsie: a destra Joao Cancelo se la vede con De Sciglio, a sinistra Alex Sandro potrebbe tornare titolare a scapito dell’ex Spinazzola. Almeno due giocatori potrebbero essere all’ultima recita casalinga con la maglia bianconera: Pjanic, che agirà da regista stretto tra Emre Can e Matuidi (in vantaggio su Bentancur) e Dybala, che si dividerà con Cristiano Ronaldo i compiti da prima punta. A destra, nel tridente, potrebbe giocare Bernardeschi che ha scontato la squalifica; verso la panchina Mandzukic, come Kean spera in un posto da subito. Gasperini può contare su Gianluca Mancini che verosimilmente sostituirà uno tra Djimsiti e Palomino con la conferma di Andrea Masiello (ex) e Gollini tra i pali. A centrocampo ovviamente non si fa a meno del solito tandem formato da De Roon e Freuler, mentre a sinistra Gosens potrebbe prendere il posto di Castagne, più sicuro della maglia Hateboer che partirà a destra. Ilicic e Alejandro Gomez supporteranno Duvan Zapata ma sarà soprattutto il Papu che, come già in tutta la stagione, avrà maggiore libertà facendo qualche passo indietro e rappresentando il raccordo con il centrocampo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Bwin ha fornito le quote per scommettere su Juventus Atalanta: regna l’equilibrio anche se i bianconeri sono leggermente favoriti, avendo un valore di 2,40 che accompagna il segno 1 contro il 3,10 che è invece la vincita prevista in caso di segno 2, ovvero un successo esterno della Dea. L’eventualità del pareggio, che come sempre è regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



