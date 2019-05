Diretta Juventus Genoa Primavera/ Streaming video: grifoni a caccia di punti salvezza

Juventus Geno Primavera, diretta dall’arbitro Mattia Pascarella, sabato 11 maggio 2019 alle ore 11.00, sarà una delle sfide in programma nella ventottesima giornata del campionato Primavera 1. Bianconeri reduci da un pareggio deludente in casa dell’Udinese fanalino di coda della classifica e costretti ormai a rincorrere il Cagliari sesto, in zona play off, a 4 punti di distanza. La partecipazione al post season sembra complicata e dovrà necessariamente passare da una vittoria contro il Genoa che dalla sua ha però un gran bisogno di punti salvezza. I rossoblu in casa dell’Inter hanno subito la loro quarta sconfitta consecutiva e sono stati risucchiati al quartultimo posto, in piena zona play out, a due lunghezze di distanza dai cugini blucerchiati della Sampdoria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Juventus Genoa primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 60 di Sportitalia, con diretta streaming video via internet disponibile per chi si collegherà sul sito sportitalia.com e potrà vedere la partita tramite smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa primavera, sfida della 28^ giornata del campionato Primavera 1. Bianconeri schierati con un 4-3-3 dal tecnico Francesco Baldini con questo undici titolare: Loria; Rosa, Capellini, Gozzi Iweru, Anzolin; Portanova, Leone, Francofonte; Frederiksen Baden, Markovic, Kaly Sene. Risponderà il Genoa con un 4-3-3 disegnato dall’allenatore Carlo Sabatini e questa formazione: Russo; Candela, Njie, Dumbravanu, Adamoli, Karic, Rovella, Masini; Szabo, Bianchi, Cleonise.



