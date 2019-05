Diretta Juventus Torino/ Streaming video e tv: ecco il derby della Mole (Serie A)

Juventus Torino, che verrà diretta dal signor Giacomelli, si gioca venerdì 3 maggio alle ore 20.30 ed è l’anticipo che apre il programma della 35^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Derby della Mole che ha assunto un’importanza vitale per il Toro, che dopo la vittoria sul Milan vede il quarto posto lontano solo 3 punti e soprattutto la qualificazione in Champions League sempre più possibile, con l’Europa comunque alla portata. La Juventus, già campione d’Italia il sabato di Pasqua, dopo il pareggio in casa dell’Inter proverà a giocare uno scherzetto ai granata che vincendo anche all’Allianz Stadium potrebbero addirittura accarezzare il sogno, impensabile a inizio stagione, di affiancare i bianconeri ai nastri di partenza della fase a gironi della prossima Champions League; il derby naturalmente riveste sempre un’importanza particolare ed è anche per questo motivo che i bianconeri proveranno a vincerlo a prescindere dalla classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Torino sarà prevista in esclusiva collegandosi sul canale numero 202 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno vedere anche la diretta streaming video sul sito skygo.sky.it e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

Ecco allora, mentre aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Juventus Torino, le possibili scelte dei due allenatori per le probabili formazioni del derby della Mole, naturalmente tenendo conto degli squalificati e dei tanti indisponibili, soprattutto in casa bianconera. I padroni di casa, schierati dal tecnico Massimiliano Allegri con un 4-3-3, giocheranno con Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Cuadrado. Risponderà con un 3-5-2 il Torino allenato da Walter Mazzarri, schierata con Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou; Aina, Lukic, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi alla Juventus nella sfida interna contro il Torino. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 1.65, il pareggio viene quotato 3.60 da Eurobet mentre William Hill propone a 5.10 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 2.00 e 1.80.



