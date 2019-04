Diretta Juventus U23 Entella/ Streaming video e tv: beffa per i liguri? (Serie C)

Juventus U23 Entella sarà diretta dal signor Ivan Robilotta e, in programma sabato 27 aprile alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019. A 3 lunghezze dal Pontedera decimo (dopo aver vinto in casa del Gozzano), la formazione bianconera può ancora incredibilmente sperare di agganciare i play off, che regalerebbero un brivido ad una stagione non memorabile per i giovani di Mauro Zironelli. Bisognerà vedere con che spirito si presenterà a giocare l’Entella: la sconfitta di Piacenza nel recupero della partita di andata ha sancito il sorpasso dei lupi al primo posto della classifica, che i liguri hanno mantenuto a lungo. A due giornate dal termine Roberto Boscaglia e i suoi ragazzi non sono più padroni del loro destino: dovranno provare a incamerare 6 punti e sperare che il Piacenza lasci qualcosa per strada, in caso contrario dovranno accontentarsi dei playoff che giocheranno dal secondo turno della fase nazionale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Juventus U23 Entella non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul satellite né sul digitale terrestre. La partita si potrà vedere in esclusiva con un abbonamento a elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito o sull’app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 ENTELLA

Le probabili formazioni di Juventus U23 Entella, sfida che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. Padroni di casa in campo con il 4-3-3 impostato dall’allenatore Zironelli, schierati con Nocchi; Andersson, Alcibiade, Del Prete, Masciangelo; Touré, Kastanos, Muratore; Zanimacchia, Mokulu, Mavididi. Risponderà l’Entella allenata da Boscaglia con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Paroni; Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Iocolano; Mota Carvalho, Mancosu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorita l’Entella per la vittoria interna contro la Juventus U23. Vittoria in casa quotata 3.20 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.10 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 2.10 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.20 per l’over 2.5 e di 1.55 per l’under 2.5 proposta da Bwin.





