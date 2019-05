Diretta Lazio Atalanta/ Streaming video e tv: sfida Chsmpions (Serie A)

Lazio Atalanta sarà diretta dal signor Calvarese e, alle ore 15:00 di domenica 5 maggio, è una delle partite che rientrano nel quadro della 35^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Non solo l’antipasto della finale di Coppa Italia che si giocherà tra dieci giorni su questo stesso campo, anche una sfida diretta per l’Europa: con la doppia vittoria su Napoli e Udinese la Dea si è presa il quarto posto in una stagione assolutamente leggendaria, e adesso lo deve difendere dagli assalti della folta concorrenza. Anche andare in Europa League sarebbe un ottimo risultato, ma naturalmente adesso tutto l’ambiente crede nel bersaglio grosso; a oggi la Lazio sarebbe fuori dalle coppe essendo ottava ma, al netto della possibilità di entrarci attraverso il trofeo nazionale, spera di rimontare sulle altre e in questo senso la vittoria sul campo della Sampdoria è stata importantissima. Vincendo oggi sarebbe a -1 dagli orobici, mettendosi in una situazione ideale anche per puntare il quarto posto; leggiamo allora quelle che sono le scelte dei due allenatori per questa partita delicatissima, nell’analisi delle probabili formazioni mentre aspettiamo il calcio d’inizio della diretta di Lazio Atalanta.

Rientro importante per Simone Inzaghi, che in Lazio Atalanta ritrova Luis Alberto: anche Sergej Milinkovic-Savic ha scontato la squalifica ma è ai box per infortunio. Dunque nella mediana biancoceleste lo spagnolo si dispone da mezzala sinistra al fianco di Lucas Leiva, Parolo si gioca il posto da interno destro con Cataldi mentre Romulo è favorito su Marusic per una delle due corsie, con Lulic che agirà sull’altra. Wallace, Acerbi e Bastos sono i tre difensori che proteggeranno il portiere Strakosha; davanti dovrebbe tornare titolare Immobile ma Caicedo dovrebbe comunque giocare, essendo in vantaggio su Joaquin Correa. Atalanta al completo a meno che Ilicic non sia ancora ko per gli adduttori: in ogni caso lo sloveno andrà in panchina, spazio eventualmente a Pasalic (due gol consecutivi) come trequartista alle spalle di Alejandro Gomez e Duvan Zapata. Castagne si gioca il posto con Gosens a sinistra, a destra naturalmente ci sarà Hateboer e sono intoccabili anche i due mediani De Roon e Freuler, tra i grandi segreti della favola orobica. Dubbi in difesa, dove Djimsiti reclama una maglia: a lasciargliela potrebbe essere Palomino, verso la conferma Gianluca Mancini e Andrea Masiello così come Gollini tra i pali, a scapito dell’ex Etrit Berisha.

