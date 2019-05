Diretta Lazio Bologna/ Streaming video e tv: Inzaghi sfida Mihajlovic (Serie A)

Lazio Bologna, partita diretta dal signor Fabrizio Pasqua, si gioca alle ore 20:30 di lunedì 20 maggio ed è la sfida che chiude il programma della 37^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Olimpico torna Sinisa Mihahjlovic, grande ex: il tecnico serbo sta conducendo i felsinei ad una salvezza che si è sensibilmente avvicinata con il poker rifilato al Parma nell’ultimo turno, e adesso in un’altra partita del lunedì il Bologna ha l’occasione di completare l’opera certificando quanto di buono il tecnico serbo è riuscito a fare prendendo il posto di Filippo Inzaghi. Per la Lazio invece la missione europea è stata completata: avendo vinto la Coppa Italia i biancocelesti hanno guadagnato la qualificazione diretta alla fase a gironi di Europa League, un obiettivo che si stava complicando non poco attraverso il campionato. Simone Inzaghi potrebbe essere all’ultima recita interna da allenatore della squadra: il suo nome è stato accostato soprattutto alla Juventus, bianconeri a parte potrebbe esserci l’addio tra una settimana. Intanto, mentre ci avviciniamo alla diretta di Lazio Bologna, andiamo a vedere in che modo lui e Mihajlovic potrebbero disporre le due squadre sul terreno di gioco della capitale, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

Lazio Bologna potrebbe prevedere un po’ di turnover per Inzaghi, che sicuramente dovrà rinunciare a Stefan Radu – dentro Bastos al fianco di Acerbi e Luiz Felipe – e potrebbe lanciare il portiere Guerrieri, dandogli la soddisfazione di una maglia da titolare all’Olimpico. Milinkovic-Savic, che è stato grande protagonista nella finale di Coppa Italia, dovrebbe essere in campo come mezzala, mediana offensiva con Luis Alberto che agirà dall’altra parte e Lucas Leiva che come sempre sarà il plòaymaker. Romulo si riprende il posto a destra, Lulic è confermato a sinistra; in attacco ballottaggio tra Immobile e Caicedo per il ruolo di prima punta, Joaquin Correa giocherà a supporto. Il Bologna sarà in campo con il 4-2-3-1: Andrea Poli torna dalla squalifica e si gioca l’unico posto in mediana con Dzemaili, si gioca con una cerniera a due e ovviamente ci sarà il regista Pulgar. Dijks si riprende la corsia sinistra in difesa; Ibrahima Mbaye agisce sull’altra corsia, Danilo e Lyanco centrali davanti a Skorupski. Nel reparto offensivo Roberto Soriano è il trequartista, gli esterni dovrebbero invece essere Orsolini (in un grande momento) e Nicola Sansone, mentre Palacio sembra poter essere in vantaggio su un Destro che, in ripresa, potrebbe comunque essere in campo dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai per Lazio Bologna indicano nei biancocelesti i favoriti, ma i valori non sono troppo netti: infatti il segno 1 per la vittoria casalinga vale 2,10 volte la somma giocata, il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo esterno arriva a 3,70 volte la cifra messa sul piatto e dunque i felsinei hanno sulla carta le loro possibilità. Il segno X, quello che dovrete giocare per il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,25 volte quanto investito.



