Diretta Lecce Brescia/ Streaming video e tv: big-match già decisivo? (Serie B)

Lecce Brescia, diretta dall’arbitro Marco Piccinini, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, domenica 28 aprile 2019, e sarà il posticipo di lusso per chiudere con il botto la trentacinquesima giornata di Serie B. Appuntamento dunque allo stadio Via del Mare per un vero e proprio big-match che potrebbe già emettere un verdetto fondamentale: infatti Lecce Brescia, in caso di vittoria esterna della capolista, sancirebbe la promozione per le Rondinelle lombarde, che salirebbero a +6 sui pugliesi con il vantaggio nello scontro diretto e due sole partite ancora da disputare per il Lecce, che infatti nel girone di ritorno non ha ancora osservato il proprio turno di riposo. Pasquetta ha fatto bene ad entrambe le compagini: il Brescia ha travolto per 3-0 la Salernitana mentre il Lecce ha colto una fondamentale vittoria a Perugia. La classifica parla di 63 punti per i lombardi e 60 per i pugliesi, tenuto conto della partita di differenza il margine potrebbe diventare incolmabile con un successo del Brescia. Partita dunque fondamentale, forse per il Lecce ancora di più perché sicuramente i pugliesi sono più a “rischio” playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Brescia non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Via Del Mare, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BRESCIA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni attese per Lecce Brescia. Fabio Liverani dovrebbe confermare la fiducia alla squadra che lunedì sera ha fatto il colpaccio sul campo del Perugia, di conseguenza ci aspettiamo per i pugliesi il modulo 4-3-1-2 imperniato su un attacco con Mancosu trequartista alle spalle delle due punte, che potrebbero essere di nuovo Falco e La Mantia, anche se naturalmente resta validissima anche l’opzione Palombi. Anche da parte di Eugenio Corini ci attendiamo poche novità in un Brescia che funziona come un orologio, tuttavia contro la Salernitana erano rimasti in panchina Gastaldello, Ndoj e Spalek, dunque è lecito ipotizzare un po’ di turnover, fermo restando il modulo 4-3-1-2 e naturalmente la coppia Donnarumma-Torregrossa in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Molto interessante naturalmente è anche il pronostico circa Lecce Brescia. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, il fattore campo potrebbe dare una mano ai pugliesi, dunque il segno 1 è proposto a 2,40, ma le differenza sono davvero minime, soprattutto fra il pareggio e un colpaccio esterno del Brescia. Infatti, il segno 2 varrebbe 3,05 volte la posta in palio, mentre di pochissimo più remunerativo sarebbe il segno X, che raggiunge quota 3,10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA