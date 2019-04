Diretta Liegi Bastogne Liegi 2019/ Streaming video Rai: percorso, orari, vincitore

Oggi appuntamento da non perdere con la diretta della Liegi Bastogne Liegi 2019, edizione numero 105 della classica belga di ciclismo, la più antica fra le cinque ‘classiche Monumento’, che proprio per questo motivo è soprannominata ‘Doyenne’ (decana). Siamo dunque al culmine del cosiddetto ‘Trittico delle Ardenne’: con tutto il rispetto per Amstel Gold Race e Freccia Vallone, è senza dubbio la Liegi Bastogne Liegi l’appuntamento più atteso fra queste ultime grandi classiche di primavera. Siamo di fatto alla chiusura della prima parte della stagione: da lunedì si penserà soprattutto al Giro d’Italia, ma prima c’è una chiusura di lusso per le settimane dedicate alle più belle corse di un giorno. Bando dunque alle parole, andiamo a vedere che cosa ci proporrà il percorso di questa edizione della Liegi Bastogne Liegi, che sarà differente rispetto alle precedenti, e quali sono le modalità per seguire questa gara sempre emozionante. L’anno scorso vinse Bob Jungels con una splendida azione solitaria, due nomi caldi sono quelli di Julian Alaphilippe (che mercoledì ha vinto la Freccia Vallone) ed Alejandro Valverde, ma pure l’Italia si presenta con ottima ambizioni, a cominciare da Vincenzo Nibali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2019

Per seguire la diretta tv della Liegi Bastogne Liegi 2019 ci sarà l’appuntamento che avrà inizio alle ore 14.10 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Alessandro Ballan. Diretta disponibile a partire dalle ore 14.00 anche su Eurosport, il canale visibile agli abbonati Sky. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire la Liegi Bastogne Liegi in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite i servizi offerti da Eurosport Player e Sky Go. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Liège-Bastogne-Liège e il profilo Twitter ufficiale @LiegeBastogneL. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2019: IL PERCORSO

I corridori in questa edizione della Liegi Bastogne Liegi dovranno affrontare 256 km ricchi di insidie. La partenza avrà luogo naturalmente a Liegi ed è in programma alle ore 10.25. Nella prima parte del percorso si pedalerà verso sud fino a raggiungere dopo 102,5 km Bastogne, quando si tornerà indietro verso il capoluogo della Vallonia. Il ritorno verso Liegi presenterà però molte più insidie: detto che le strade delle Ardenne sono sempre ricche di saliscendi, si identificano lungo il percorso undici salite vere e proprie, di questa una sola è collocata prima del passaggio da Bastogne, la Côte de La Roche en Ardenne (km 75). Tornando dunque da Bastogne verso Liegi ci saranno da affrontare tutte le altre difficoltà e il programma sarà diverso rispetto alle stagioni precedenti. Merita una segnalazione la Côte de Stockeu (km 176), un solo chilometro di salita ma al 12,5%, ascesa dedicata a un certo Eddy Merckx. Doverosa poi la citazione per la Côte de La Redoute (km 219), la salita simbolo della Liegi che qui entra decisamente nel vivo: 2 km al 9% di pendenza media e punte al 13%. Siamo ormai a 37 km dall’arrivo, per cui qui forse non si decide la corsa, tuttavia sulla Redoute la Liegi Bastogne Liegi vive la sua svolta decisiva. Si prosegue poi con la Côte des Forges (km 231), 1300 metri con pendenza media al 7,8%, infine l’ultima salita “ufficiale” sarà la Côte de La Roche-aux-Faucons (km 241), salita di soli 1,3 km ma con pendenza media dell’11% e punte oltre il 13%, dunque molto impegnativa anche perché siamo ormai a 15 km dal traguardo, al quale quest’anno la Roche-aux-Faucons sarà più vicina rispetto al recente passato. Sarà però ben più semplice il tratto finale: ci sarà ancora una leggera salita verso Boncelles, ma spariranno sia la Côte de Saint-Nicolas, sia la salita verso Ans, perché l’arrivo tornerà ad essere collocato nel cuore di Liegi. Bisognerà dunque fare prima la selezione, ma per gli inseguitori potrebbe esserci il tempo di rientrare.

I PROTAGONISTI ATTESI ALLA LIEGI BASTOGNE LIEGI

Sono tanti i possibili protagonisti della Liegi Bastogne Liegi 2019, ma in primo piano dobbiamo mettere Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe e Vincenzo Nibali. Per lo spagnolo parla in modo molto chiaro l’albo d’oro, dove troviamo la bellezza di quattro vittorie di Valverde, ai quali aggiunge pure due secondi e un terzo posto. Il re della Liegi in epoca contemporanea è lui, ma Nibali può puntare ad essere un avversario molto pericoloso e punta forte sulla Doyenne che ancora gli manca. La squadra di riferimento però sarà obbligatoriamente la Deceuninck-QuickStep, che si permetterà il lusso di non schierare alla partenza da Liegi il detentore Bob Jungels ma sarà comunque fortissima con Philippe Gilbert e Julian Alaphilippe, anche se pure altre formazioni saranno fenomenali. La Movistar con Valverde avrà Nairo Quintana e Mikel Landa, il Team Sky proporrà Geraint Thomas, Wout Poels e Michal Kwiatkowski, ci saranno anche Romain Bardet, Greg Van Avermaet, Davide Formolo, Tom Dumoulin, una Astana molto completa con Jakob Fuglsang capitano, Michael Woods che l’anno scorso fu secondo, Ilnur Zakarin, Fabio Felline e Rui Costa. Di nomi ne abbiamo fatti già fin troppi, la certezza è una sola: anche quest’anno la Liegi Bastogne Liegi sarà uno spettacolo da non perdere.



