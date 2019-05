Diretta Lione Barcellona donne/ Streaming video e tv: la finale (Champions League)

Lione Barcellona donne, in diretta dalla Groupama Aréna di Budapest, è la finale della Champions League femminile 2018-2019: le due squadre scendono in campo alle ore 18:00 di sabato 18 maggio per una sfida interessantissima e incerta, che potrebbe tendere però dalla parte delle transalpine. Il Lione infatti ha vinto le ultime tre edizioni del torneo, cinque delle ultime sette e con un totale di sette finali disputate a partire dal 2010: una squadra dominante in Europa, a differenza del Barcellona che può sicuramente schierare una grande solidità a livello societario ma non ha mai centrato risultati di rilievo in ambito internazionale (nessun trofeo in bacheca). Se aggiungiamo che l’Olympique, nei quarti di finale, ha fatto fuori il Wolfsburg (finalista in due delle ultime tre edizioni, campione nel 2013 e 2014) possiamo dire che il quadro si presenta sostanzialmente chiaro; trattandosi però di una finale, nella diretta di Lione Barcellona donne sarà tutto possibile e dunque, mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, andiamo a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni della finale di Champions League femminile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lione Barcellona donne non sarà disponibile, salvo variazioni di palinsesto: non sarà possibile assistere alla partita sui nostri canali, e non dovrebbe essere disponibile nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili, vi potrete rivolgere al sito ufficiale della UEFA che trovate all’indirizzo www.uefa.com, e sul quale avrete le schede delle nazionali che si affrontano sul terreno di gioco e sulla competizione.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE BARCELLONA DONNE

Nelle probabili formazioni di Lione Barcellona donne potremmo vedere in campo alcune protagoniste dei prossimi Mondiali, cui parteciperà anche l’Italia: le transalpine allenate da Reynald Pedros si schierano con un 4-3-3 nel quale Renard e M’Bock Bathy formano la coppia centrale in difesa a protezione del portiere Bouhaddi, sugli esterni invece spingeranno Bronze e Bacha. A centrocampo la regia di Henry con il supporto sulle mezzali di Marozsan e Majri, davanti i gol sono chiesti in particolar modo alla punta centrale Hegerberg, sugli esterni ci saranno Cascarino e Le Sommer. Il Barcellona si dovrebbe disporre con un modulo speculare: in porta Panos, Pereira e Ouahabi i terzini con Torrejon e Maria Leon che invece sono le centrali arretrate. In mezzo sarà squalificata Hamraoui: dovrebbe allora giocare Andressa Alves, con Alexia a dare una mano a Losada che sarà il playmaker di riferimento. Tridente offensivo con Mariona che potrebbe anche fare qualche passo indietro in un ideale 4-3-1-2, lasciando a Martens e Duggan il reparto avanzato.



