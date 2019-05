Diretta Liverpool Barcellona/ Streaming video e tv: Reds, rimonta possibile?

Liverpool Barcellona, diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir, sarà l’appuntamento di lusso con la semifinale di ritorno di Champions League. Alle ore 21.00 italiane di stasera (le 20.00 inglesi) ci sarà il fischio d’inizio nel mitico stadio di Anfield Road, che ospiterà la sfida tra due delle squadre più blasonate d’Europa. Liverpool Barcellona vede logicamente favoriti per il passaggio del turno i catalani, vittoriosi per 3-0 all’andata anche grazie al capolavoro su punizione di Leo Messi. Questo significa che il Barcellona andrà in finale anche perdendo con uno o due gol di scarto e persino con un passivo di tre reti, a patto di segnarne almeno una. Con il 3-0 per il Liverpool si andrebbe ai supplementari, serve invece una vittoria con quattro gol di scarto ai Reds per ribaltare la situazione. Il Barcellona, che ha già vinto la Liga ed è in finale di Coppa del Re, sogna il terzo Triplete nel giro di tre anni, il Liverpool invece è al bivio di una stagione eccellente (anche in campionato) ma che rischia di terminare senza successi per i Reds.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Liverpool Barcellona in diretta tv sarà una grande esclusiva di Sky, che proporrà la partita su ben tre differenti canali, cioè Sky Sport Uno (il numero 201 della piattaforma satellitare), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251. Se un abbonato non potesse mettersi davanti a un televisore stasera, ricordiamo che ci sarà anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BARCELLONA

Nelle probabili formazioni di Liverpool Barcellona, tengono banco le difficoltà dell’attacco dei Reds, cioè proprio il reparto che dovrebbe guidare il tentativo di rimonta. La certezza è Sadio Mané, l’unico superstite del solito tridente con Salah e Firmino, con lui potrebbero giocare Origi e Shaqiri ed è possibile anche la soluzione con Wijnaldum come “falso nove”. A centrocampo però l’olandese potrebbe affiancare Henderson e Fabinho, in alternativa ci sarebbe una maglia per Milner. In difesa si dovrebbe rivedere Alexander-Arnold come terzino destro; a sinistra Robertson, mentre i due centrali ancora una volta saranno Matip e Van Dijk davanti ad Alisson. Tutto più tranquillo per il Barcellona. Ernesto Valverde potrebbe rilanciare Semedo come terzino destro; davanti al portiere Ter Stegen vedremo poi nuovamente Lenglet ad affiancare Piqué nella coppia centrale, con Jordi Alba a sinistra. A centrocampo Arturo Vidal è favorito su Arthur Melo per affiancare Busquets e Rakitic, che sono due certezze come naturalmente Leo Messi e il grande ex Luis Suarez in attacco, tridente completato da uno tra Ousmane Dembélé e Coutinho, con il brasiliano che sembra favorito.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Liverpool Barcellona, affidandoci alle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Favoriti per la vittoria sono i padroni di casa inglesi, infatti il segno 1 è quotato a 2,20. Si sale poi a 3,10 in caso di colpaccio del Barcellona e dunque di segno 2, infine il pareggio (segno X) varrebbe ben 3,85 volte la posta in palio per chi crederà nella divisione della posta che naturalmente sorride ai blaugrana.



