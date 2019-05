Diretta Liverpool Wolverhampton/ Streaming video e tv: Klopp all’assalto del titolo

Liverpool Wolverhampton, in diretta da Anfield oggi pomeriggio, domenica 12 maggio 2019 alle ore 16.00, sarà una delle sfide in programma nell’ultima giornata della Premier League inglese. I Reds sono reduci da una delle notti più esaltanti della loro storia, l’incredibile rimonta dallo 0-3 dell’andata ribaltato con il 4-0 del ritorno contro il Barcellona che li ha portati in finale di Champions League per la nona volta nella loro storia. La squadra di Klopp rischia però di perdere la Premier League con una quota punti pazzesca: vincere Liverpool Wolverhampton contro un rivale già sicuro del settimo posto (e in Europa League se il Watford non vincerà la finale di FA Cup) e chiudere a ben 97 punti potrebbe non bastare se il Manchester City di Guardiola vincerà a Brighton, chiudendo a sua volta il campionato a 98 punti. Una beffa, ma il quadro dell’ultima giornata per il Liverpool è questo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Liverpool Wolverhampton sarà una sfida trasmessa in diretta tv sul satellite per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 203, Sky Sport Football, che potranno seguire gol in diretta e azioni salienti nel contenitore Diretta Gol Premier League, con diretta streaming video via internet disponibile per chi si collegherà sul sito skygo.sky.it e potrà vedere la partita tramite smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL WOLVERHAMPTON

Le probabili formazioni di Liverpool Wolverhampton di oggi pomeriggio ad Anfield, quali indicazioni ci possono dare? Reds schierati con un 4-3-3 dal tecnico Jurgen Klopp con questo undici titolare: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Sturridge, Mané. Risponderà il Wolverhampton con un 3-5-2 disegnato dall’allenatore Espirito Santo e questa formazione: Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Jonny; Jimenez, Jota.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Liverpool favorito per la conquista dei tre punti che potrebbero valere il titolo in casa contro il Wolverhampton. Vittoria interna quotata 1.35 da Eurobet, pareggio proposto a una quota di 5.25 da William Hill mentre Bet365 fissa a 7.50 la quota per la vittoria in trasferta. Gol realizzati quotati 1.57 per l’over 2.5 e 2.30 per l’under 2.5 da Bwin.



