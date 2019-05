Diretta Livorno Carpi/ Streaming video DAZN: punti per la salvezza (Serie B)

Livorno Carpi, diretta dall’arbitro Eugenio Abbattista, si gioca allo stadio Armando Picchi della città toscana oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019, alle ore 15.00 per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Parliamo di una sfida in zona salvezza, però di fatto importante solo per i padroni di casa: dopo il turno infrasettimanale infatti Livorno Carpi metterà in palio punti importantissimi per i labronici di Roberto Breda, che hanno fatto una grande impresa sul campo del Verona, mentre la squadra di Fabrizio Castori ha alzato bandiera bianca perdendo in casa contro la Cremonese una partita che il Carpi stava vincendo fino al 35’ del secondo tempo e che avrebbe potuto dare prospettive diverse al finale di stagione del Carpi. Chi invece ha colto l’attimo è stato il Livorno, il colpaccio al Bentegodi infatti autorizza a sperare nella salvezza magari addirittura senza passare dai playout, o quanto meno ha fatto aumentare in modo significativo le possibilità di scongiurare almeno la retrocessione diretta che tocca alle ultime tre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Livorno Carpi sarà una sfida trasmessa solamente in diretta streaming video, in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN, che in questo campionato detiene i diritti per tutte le partite della Serie B. Bisognerà dunque collegarsi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match Livorno Carpi via internet; non sarà dunque prevista una diretta tv sui tradizionali canali.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CARPI

Vediamo adesso che cosa ci dicono le probabili formazioni per Livorno Carpi. Naturalmente mister Roberto Breda dovrebbe ridurre al minimo possibile le modifiche alla squadra che il 1° maggio ha firmato il colpaccio sul campo del Verona: in particolare erano andati in gol Giannetti, Raicevic e Murilo, cioè tutti i componenti del tridente d’attacco del 3-4-3 del Livorno, modulo che sarà confermato pure oggi, in una partita da vincere per i toscani. Il Carpi invece, come accennato, è caduto nel finale della partita contro la Cremonese, uno scivolone che è costato carissimo agli uomini di Fabrizio Castori. Dovrebbe comunque essere confermato il modulo 4-4-1-1, ipotizziamo dunque ancora Crociata trequartista alle spalle dell’unica punta Cissé.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Livorno Carpi, basandoci sulle quote offerte sulla partita dall’agenzia di scommesse Eurobet. I padroni di casa partono ben favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 1,65. Si sale poi a quota 3,55 in caso di pareggio, naturalmente identificato dal segno X, infine un colpaccio del Carpi varrebbe 4,90 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA