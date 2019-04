Diretta Livorno Palermo/ Streaming video DAZN: il ritorno di Delio Rossi (Serie B)

Livorno Palermo sarà diretta dal signor Aleandro Di Paolo, e si gioca sabato 27 aprile alle ore 15.00: sarà una sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Dopo 4 sconfitte consecutive, il Livorno ha interrotto la sua serie nera pareggiando in rimonta nello scontro diretto in casa del Foggia, club con il quale i labronici condividono al momento la zona play out. Per gli amaranto tuttavia c’è grande rammarico per il rigore fallito nel recupero da Giannetti, che ha fatto sfumare una vittoria che sarebbe stata vitale in chiave salvezza. Dall’altra parte, il Palermo non è andato oltre il pari interno contro il fanalino di coda Padova, che a sua volta ha anche fallito un calcio di rigore. Il che, oltre ad allontanare la promozione diretta, è costato l’esonero al tecnico Roberto Stellone: al suo posto è tornato Delio Rossi, che nove anni fa aveva centrato uno splendido quinto posto in Serie A e adesso proverà a riportare in alto i rosanero, anche se forse dovrà farlo attraverso i playoff.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Livorno Palermo sarà una sfida trasmessa non in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati alla nuova piattaforma DAZN, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PALERMO

Le probabili formazioni di Livorno-Palermo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Picchi di Livorno. Padroni di casa in campo con il 3-4-1-2 impostato dall’allenatore Breda, schierati con Zima; Di Gennaro, Gonnelli, Gasbarro; Fazzi, Agazzi, Luci, Rocca; Diamanti; Gori, Giannetti. Risponderà il Palermo allenato da Scurto con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Fiordilino, Haas; Falletti; Nestorovski, Moreo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito il Palermo per la vittoria esterna contro il Livorno. Vittoria in casa quotata 2.90 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.20 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 2.63 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.10 per l’over 2.5 e di 1.67 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



