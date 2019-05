Diretta Lucchese Pontedera/ Streaming video e tv: granata ai playoff? (Serie C)

Lucchese Pontedera, partita diretta dall’arbitro Daniele De Santis, si gioca sabato 4 maggio alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. I toscani sono in forte calo in questi ultimi turni di campionato e, dopo la sconfitta interna contro l’Alessandria, hanno ancora bisogno di un punto per staccare il biglietto per i play off. Potranno probabilmente ottenerlo in maniera facile in casa di una Lucchese letteralmente martoriata dai punti di penalizzazione e dalla crisi societaria. C’è ancora la chance dei play out per i rossoneri toscani, ma difficilmente si riusciranno a risolvere i problemi che hanno portato la squadra ad andare avanti in una coraggiosa autogestione; si continua a giocare dunque, ma con un grosso punto di domanda che riguarda il futuro della società che comunque ha presentato sul campo una squadra di carattere che, al netto della penalizzazione, si sarebbe salvata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Pontedera non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Porta Elisa di Lucca, come quasi tutti i match di Serie C, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma elevensports.it e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PONTEDERA

Le probabili formazioni di Lucchese Pontedera, match che andrà in scena presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa, schierati dal tecnico Favarin con un 3-5-2, giocheranno con Falcone; Gabbia, De Vito, Martinelli; Lombardo, Bernardini, Mauri, Provenzano, Favale; De Feo, Bortolussi. Risponderà con un 3-5-2 il Pontedera allenato da Maraia, schierato con Biggeri; Fontanesi, Vettori, Risaliti; Mannini, Serena, Caponi, Giuliani, Masetti; Pinzauti, Tommasini.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi al Pontedera nella sfida esterna contro la Lucchese. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 3.80, il pareggio viene quotato 3.30 da Eurobet mentre William Hill propone a 2.10 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 2.15 e 1.65.



