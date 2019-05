Diretta Madrid Open 2019/ Djokovic Thiem streaming video e tv, orario (tennis)

La diretta del Madrid Open 2019 di tennis ci proporrà oggi 11 maggio un sabato di grande tennis con il torneo sulla terra rossa della capitale spagnola che è un evento di spicco del calendario internazionale, Masters 1000 per quanto riguarda il circuito maschile Atp e Premier Mandatory invece in campo femminile Wta. Tra gli appuntamenti di oggi avremo alle ore 16.00 la prima semifinale maschile tra Novak Djokovic e Dominic Thiem. Sfida di lusso tra il campione serbo e l’austriaco, che almeno sulla terra rossa è rivale durissimo per chiunque. Ieri però i due hanno vissuto un venerdì diametralmente opposto: Djokovic ha vinto contro Cilic senza nemmeno scendere in campo, Thiem ha invece dovuto sudare sette camicie per prendersi una grande vittoria su Roger Federer. Entusiasmo a mille per l’austriaco, ma la freschezza fisica sarà tutta dalla parte di Nole, per lui sarà un vantaggio da non sottovalutare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Duplice appuntamento per la diretta tv del Madrid Open 2019: il torneo maschile è infatti trasmesso sulla televisione satellitare – canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente 201 e 204 del decoder – mentre quello femminile è esclusiva della web-tv federale SuperTennis, al numero 64 del telecomando in chiaro per tutti e comunque disponibile pure agli abbonati Sky al numero 224 della piattaforma. Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go per il torneo Atp, mentre con riferimento alle sfide del tabellone Wta bisognerà visitare, sempre senza costi aggiuntivi, il sito www.supertennis.tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SUPERTENNIS DEL MADRID OPEN 2019 FEMMINILE

DIRETTA MADRID OPEN 2019: RISULTATI E CONTESTO

Continuando a presentare Djokovic Thiem, grande prima semifinale del Madrid Open 2019 di tennis, è doveroso tornare ancora sulla partita che ieri ha visto l’austriaco superare Roger Federer. Lo svizzero non giocava da tre anni sulla terra rossa, ma resta sempre il rivale di maggiore prestigio per qualsiasi giocatore del circuito Atp: batterlo è una grande soddisfazione, a maggior ragione se per riuscirci si passa da un tie-break finito 13-11, come quello vinto da Thiem nel secondo set del quarto di finale di ieri. In precedenza l’austriaco aveva già eliminato Fabio Fognini, il migliore azzurro in questo torneo di Madrid; cammino più agevole invece per Djokovic, soprattutto grazie al ritiro di Marin Cilic, che ieri ha alzato bandiera bianca a causa di una intossicazione alimentare e non è sceso in campo contro Nole, che ha così scavalcato l’ostacolo dei quarti senza alcuna fatica. Djokovic però non vince tornei sulla terra rossa dal Roland Garros 2016: ricordo meraviglioso ma ormai vecchio di tre anni, mentre l’ultimo trionfo di Thiem su questa superficie risale a due settimane fa a Barcellona. La terra e l’entusiasmo basteranno a controbilanciare la freschezza di Djokovic?



