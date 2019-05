Diretta Madrid Open 2019/ Federer Thiem streaming video e tv, orario (tennis)

Tempo di quarti di finale al Madrid Open 2019: questo almeno nel tabellone Atp, che nella giornata di venerdì 10 maggio (si comincia alle ore 12:00) vive le quattro sfide che ci porteranno alla virtuale Final Four del Master 1000. Sono già semifinali nel torneo Wta, perchè la finale è prevista di sabato: dunque sarà interessante scoprire quale sarà l’ultimo atto del Premier Mandatory sulla terra rossa. Intanto possiamo dire che in questo venerdì, purtroppo senza italiani vista l’eliminazione di Fabio Fognini, ci sarà una grande sfida tra Roger Federer e Dominic Thiem: l’austriaco, finalista nelle ultime due edizioni a Madrid, ha fatto fuori proprio Fognini e rimane forse il principale antagonista di Rafa Nadal come power ranking sulla terra, ma deve trovare maggiore continuità in termini assoluti. Il Re, tornato a giocare sul rosso dopo quattro anni, ha vinto una partita durissima contro Gael Monfils e questo potrebbe essergli servito psicologicamente, perchè anche lui non era molto sicuro di come il suo corpo avrebbe reagito dopo tanto tempo alle sollecitazioni di questa superficie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

DIRETTA MADRID OPEN 2019: LE ALTRE PARTITE

Nella giornata odierna del Madrid Open 2019 torna a giocare anche il numero 1 Novak Djokovic: il serbo, dopo il trionfo agli Australian Open, ha vissuto qualche momento di appannamento e si è presentato alla Caja Magica con qualcosa da dimostrare (in stagione, non certo in carriera), ma nella diretta del Madrid Open 2019 per i quarti di finale, dove se la vede con il gigante croato Marin Cilic, ha la possibilità di fare un passo in più verso un titolo che lo lancerebbe nel migliore dei modi verso Roma e soprattutto il Roland Garros, grande obiettivo sulla terra rossa. I precedenti sono nettamente a favore, e Cilic ha già sofferto tanto contro Laslo Djere; tuttavia Djokovic dovrà dimostrare di aver fatto il salto di qualità rispetto a una prima parte di 2019 nella quale, Melbourne a parte, raramente è stato dominante. Per quanto riguarda il tabellone femminile, non c’è più la numero 1: Naomi Osaka continua nel suo periodo poco brillante, e ieri è stata eliminata in rimonta dalla coetanea Belinda Bencic dopo aver avuto un break di vantaggio nel terzo set. La giapponese rischia ora di perdere la sua prima posizione nel ranking Wta: la possibilità passa proprio dalla Bencic che, tornata nel frattempo al numero 15 della classifica, sfida quella Simona Halep che ha vinto due volte il Madrid Open, e che in caso mettesse in bacheca il terzo titolo alla Caja Magica tornerebbe in vetta al mondo del tennis. Sarà dunque una sorta di sfida nella sfida per l’accesso alla finale; per la Halep si tratterebbe della quarta partita per il titolo a Madrid, nel 2014 aveva perso contro Maria Sharapova.



