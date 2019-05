Diretta Madrid Open 2019/ Fognini Edmund streaming video e tv, orario (tennis)

La giornata di martedì 7 maggio, al Madrid Open 2019, è quella che ci presenta – oltre ai nostri Fabio Fognini e Marco Cecchinato – il tanto atteso esordio di Roger Federer: lo svizzero scenderà in campo come quarto match sul campo centrale, inaugurando la sessione serale e dunque non prima delle ore 20:00. Prima, ci sono altre sfide da non perdere: quella di Novak Djokovic che deve riscattare un inizio di primavera poco brillante e se la vede con Taylor Fritz, capace di superare Grigor Dimitrov con due tie break. Prima ancora, ad aprire il programma alle ore 12:00, quella Simona Halep che qui a Madrid era emersa già qualche anno fa in una finale contro Maria Sharapova, e che oggi incrocerà la racchetta con Johanna Konta che sta provando a tornare sui livelli del 2016, con grande fatica.

Naturalmente al Madrid Open 2019 la grande attesa è tutta per il ritorno di Roger Federer: lo svizzero, vincitore qui per tre volte compresa l’edizione delle polemiche per i campi blu, ha saltato le ultime tre stagioni sulla terra rossa per evitare che il passaggio da due superfici molto diverse (terra-erba, soprattutto) lo condizionasse negativamente dal punto di vista fisico. Ora che si avvicina al termine della carriera, e soprattutto che è tornato a vincere gli Slam e soprattutto Wimbledon, il Re sente di potersi concedere un ultimo giuro di giostra sul rosso: giustamente ha evitato i lenti campi di Montecarlo e ha scelto la Caja Magica per fare il suo ritorno. Lo vedremo all’opera nella stessa giornata in cui l’idolo di casa David Ferrer, che ha promesso di raggiungere la seconda settimana del Roland Garros, apre l’ultima partecipazione al Madrid Open sperando di non dover dare l’addio proprio oggi; per quanto riguarda l’Italia, Fabio Fognini come detto affronterà Kyle Edmund e, dopo il forfait all’Estoril, lo ritroveremo da quel trionfo a Montecarlo che potrebbe aver cambiato almeno questa stagione 2019 avendolo finalmente sbloccato, anche se come sempre la cosa difficile è ripetersi… in campo anche Marco Cecchinato, deluso dall’eliminazione in semifinale a Monaco e impegnato contro Diego Schwartzman: attenzione, potenzialmente un match molto complicato per il palermitano che giocherà martedì anche il doppio, in coppia con l’ungherese Marton Fucsovics.



