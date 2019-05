Diretta Madrid Open 2019/ Fognini Thiem streaming video e tv, orario (tennis)

Il Madrid Open 2019, torneo di tennis Master 1000 (per gli uomini) e Premier Mandatory (per le donne) entra nella sua fase calda: giovedì 9 maggio il tabellino Atp raggiunge il terzo turno che significa ottavi di finale. Fabio Fognini è arrivato a questo punto senza troppo penare, ma ora l’asticella si alza: l’avversario del sanremese negli ottavi è Dominic Thiem, che ha giocato (e perso) le ultime due finali alla Caja Magica e sulla terra rossa è anche in grado di dominare, come dimostra la finale dell’ultimo Roland Garros. Tornano poi in campo due dei grandi favoriti per il titolo: il numero 1 Novak Djokovic sfida Jeremy Chardy che ha battuto, forse a sorpresa, quel Diego Schwartzman che aveva fatto fuori il nostro Marco Cecchinato. Sfida invece entusiasmante, almeno sulla carta, per Roger Federer: lo svizzero, tornato a giocare sulla terra rossa dopo tre anni di assenza, se la vede con quel Gael Monfils che qualche stagione fa stava diventando una sorta di nemesi, e che per esempio lo aveva dominato nella finale di Coppa Davis. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta del Madrid Open 2019, le sfide del giorno come sempre scattano alle ore 12:00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MADRID OPEN 2019

Duplice appuntamento per la diretta tv del Madrid Open 2019: il torneo maschile è infatti trasmesso sulla televisione satellitare – canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente 201 e 204 del decoder – mentre quello femminile è esclusiva della web-tv federale SuperTennis, al numero 64 del televisore. Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go per il torneo Atp, mentre con riferimento alle sfide del tabellone Wta bisognerà visitare, sempre senza costi aggiuntivi, il sito www.supertennis.tv.

MADRID OPEN 2019: IL PROGRAMMA DI GIOVEDì

Al Madrid Open 2019 sono importanti anche le sfide del torneo Wta: su tutte quelle tra Simona Halep e Ashleigh Barty. Da tabellone, a sfidare la rumena sarebbe dovuta arrivare Elina Svitolina; l’ucraina però si era fermata per infortunio dopo aver vinto le Wta Finals, è rientrata ma ancora è lontana dalla condizione migliore, tanto da aver perso al primo turno contro Pauline Parmentier. A livello “reale” dunque la Barty è la giusta sfidante della Halep nei quarti alla Caja Magica: la ventitreenne australiana ha vinto il Premier Mandatory di Miami lo scorso marzo e si sta ritagliando una fantastica carriera da singolarista essendo già una ottima doppista (nove titoli tra cui gli Us Open e gli Internazionali d’Italia). Da vedere anche la sfida tra le due classi ’97: la numero 1 al mondo Naomi Osaka sta cercando di tornare sui livelli abituali, che le sono mancati dopo la vittoria agli Australian Open. La giapponese, che il prossimo mese potrebbe mettere in bacheca il terzo Slam consecutivo (cosa riuscita alla sola Serena Williams in epoca recente), affronta Belinda Bencic, prima rappresentante di questa annata ad aver davvero fatto irruzione sul circuito: i tanti problemi fisici l’avevano fatta scivolare fuori dalle prime 100, poi è arrivato il titolo a Dubai come picco di una rimonta che potrebbe sublimarsi qui a Madrid.



