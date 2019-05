Diretta Madrid Open 2019/ Seppi Monfils streaming video e tv, orario match (tennis)

Al Madrid Open 2019 siamo arrivati alle partite del primo turno: quello maschile è stato inaugurato ieri da due match, quello femminile è già cominciato in maniera sostanziale e prosegue lunedì 6 maggio, con le prime sfide che scattano alle ore 12:00. Ricordiamo che si tratta di un appuntamento Master 1000 per quanto riguarda l’Atp, il quarto torneo dello specifico circuito nel corso della stagione; per quanto riguarda la Wta siamo invece nel Premier Mandatory, anche qui la categoria immediatamente inferiore agli Slam. Sul campo centrale c’è subito Pablo Carreno Busta che sfida Reilly Opelka; dovremo aspettare per i big, mentre tra le donne avremo la bella sfida tra Sloane Stephens, finalista all’ultimo Roland Garros, e una Victoria Azarenka che sta cercando di tornare nell’Olimpo del tennis. Per quanto riguarda gli italiani, gioca il solo Andreas Seppi: quarto match sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, l’altoatesino sfiderà Gael Monfils e non sarà un match affatto semplice.

Parlando della sfida che, nella diretta del Madrid Open 2019, attende Andreas Seppi, dobbiamo dire che l’altoatesino ha incrociato Monfils in sei occasioni: ha vinto due volte, ultima delle quali nel lontano 2015 e grazie al ritiro del francese, nei quarti di Halle (su erba dunque). L’altro successo è un 3-6 6-1 6-4 nella semifinale di Metz, torneo indoor che aveva visto i due sfidarsi ben sette anni fa; tre delle affermazioni di Monfils risalgono a 2007 e 2010 ma l’ultima è recente, negli ottavi di Rotterdam quasi tre mesi fa, con vittoria per 4-6 6-1 6-3. Mentre Seppi occupa attualmente la posizione numero 67 del ranking, Monfils – che è già stato nella Top Ten – si trova ancora al diciottesimo posto e, nonostante i tanti infortuni che gli sono capitati in carriera, è quasi sempre riuscito a mantenere un livello alto nel suo gioco; basti pensare che a febbraio ha vinto il suo ottavo titolo Atp (appunto a Rotterdam) ma si era imposto anche nel 2016 a Doha. Tre anni fa il transalpino ha vissuto il suo momento d’oro conquistando la semifinale agli Us Open e i quarti a Melbourne; Seppi invece non vince un titolo dal lontanissimo 2012; a gennaio è tornato in finale a Sydney spezzando un digiuno di tre anni e mezzo, cioè da quella sfida a Roger Federer sull’erba di Halle. Oggi vedremo cosa succederà: di sicuro possiamo dire che sia il francese a partire favorito nel primo turno del Madrid Open 2019, ma possiamo anche aspettarci sorprese…



