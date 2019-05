Diretta Madrid Open 2019/ Streaming video e tv, orario dei match (tennis, 5 maggio)

Il torneo Madrid Open 2019 parte oggi, domenica 5 maggio, con inizio dei match alle ore 11:00. Il nuovo appuntamento con un Master 1000 maschile – mentre per il tabellone femminile si parla di Wta Premier Mandatory, in ogni caso la categoria appena sotto gli Slam – segue a ruota quelli di Montecarlo e Stoccarda, dove hanno trionfato rispettivamente il nostro Fabio Fognini – che nel frattempo ha dato forfait all’Estoril – e Petra Kvitova, che è anche campionessa in carica qui alla Caja Magica. In campo maschile il giocatore da scalzare dal trono è invece Alexander Zverev: non Rafa Nadal, che qui ha vinto cinque volte ma non dominato come negli altri appuntamenti sulla terra rossa, anche perchè il Mutua Madrid Open è diventato un Master 1000 soltanto nel 2009, quando ha preso il posto del torneo di Amburgo nello specifico calendario del circuito. Vedremo allora quello che succederà nella prima giornata del torneo Madrid Open 2019, anche se per i big dovremo aspettare i giorni successivi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Duplice appuntamento per la diretta tv del Madrid Open 2019: il torneo maschile è infatti trasmesso sulla televisione satellitare – canale Sky Sport Arena, 204 del decoder – mentre quello femminile è esclusiva della web-tv federale SuperTennis, al numero 64 del televisore. Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go per il torneo Atp, mentre con riferimento alle sfide del tabellone Wta bisognerà visitare, sempre senza costi aggiuntivi, il sito www.supertennis.tv.

RISULTATI E PRECEDENTI

I motivi di interesse per seguire la diretta del Madrid Open 2019 sono tanti: innanzitutto il ritorno sul rosso di Roger Federer, che nelle ultime due stagioni aveva scelto di non competere su una superficie poco congeniale ma, ora che si avvicina all’ultimo stint di una carriera leggendaria, vuole aumentare le chance di avvicinare il record di 109 titoli vinti da Jimmy Connors e soprattutto, non avendo punti da difendere, provare a riprendersi il numero 1 della classifica mondiale. Poi, torna uno straordinario protagonista come Juan Martin Del Potro, uno dei giocatori più amati del circuito che, dopo il grave infortunio dell’autunno scorso, ha giocato i quarti a Delray Beach per fermarsi nuovamente e adesso sembra pronto a competere per arrivare in forma al Roland Garros. Da vedere anche se Rafa Nadal, dopo le delusioni dei primi appuntamenti sulla terra, sarà in grado di vincere il primo titolo del 2019 o se invece sia arrivato il momento di lasciare il testimone (magari a Dominic Thiem, che lo ha battuto a Barcellona). Nel tabellone femminile mancherà la nostra Camila Giorgi, che ha già dovuto rinunciare ai match di Fed Cup; assente anche Bianca Andreescu, che dopo il clamoroso titolo a Indian Wells ha pagato qualche problema fisico di troppo. Ovviamente le speranze azzurre si chiamano soprattutto Fabio Fognini e Marco Cecchinato, con il sanremese reduce dal grande trionfo di Montecarlo e che ha la possibilità concreta di entrare nei primi 10 giocatori al mondo.



