Diretta Manchester City Watford/ Streaming video DAZN: ecco la finale di FA Cup

Manchester City Watford sarà diretta dall’arbitro Kevin Friend: alle ore 18:00 – italiane – di sabato 18 maggio si gioca a Wembley la finale di FA Cup 2018-2019. La principale coppa inglese sta per essere assegnata per la 138esima volta: trofeo tra i più antichi al mondo, mette a confronto in questa partita la squadra che ha vinto per la seconda volta consecutiva la Premier League, quel Manchester City che ha avuto la meglio nel rush finale sul Liverpool ma ancora una volta si è fermato ai quarti della Champions League, e i sorprendenti Hornets che hanno terminato il campionato in undicesima posizione ma hanno vinto un’incredibile semifinale contro il Wolverhampton, con due gol tra il 79’ e il 94’ per arrivare ai supplementari e il successo nell’extra time. Naturalmente Pep Guardiola e i suoi partono nettamente favoriti, e potrebbero ancora centrare il Double tornando a vincere la FA Cup (sarebbe la sesta volta) dopo otto anni. Per il Watford si tratta della seconda finale: la prima, nel 1984, era stata persa contro l’Everton. Ora però dobbiamo dare spazio al campo: in attesa della diretta di Manchester City Watford vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni della sfida.

La diretta tv di Manchester City Watford non sarà prevista: la finale di FA Cup infatti sarà trasmessa soltanto dalla piattaforma DAZN, che permetterà a tutti gli abbonati di seguirla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa alla diretta streaming video si potrà eventualmente sfruttare una smart tv con connessione a internet: in questo modo sarà possibile scaricare l’applicazione direttamente sul vostro televisore, e sfruttarne lo schermo.

Le scelte di Guardiola per Manchester City Watford sono ancora da valutare: possibile che il tecnico spagnolo si affidi comunque ai suoi titolari, e dunque davanti a Ederson schieri capitan Kompany (gol decisivo per la vittoria della Premier) e Laporte mandando invece Walker e Zinchenko a sinistra, anche se l’ucraino se la deve giocare con Danilo. In mediana Gundogan prenderà il posto di Fernandinho, David Silva e De Bruyne potrebbero essere le due mezzali e allora nel tridente offensivo, con Aguero confermato da prima punta, agirebbero Bernardo Silva e Sterling, con Mahrez e Leroy Sané che sperano di avere una maglia dal primo minuto. Verosimilmente più fissato il 4-3-1-2 di Javi Gracia: davanti a Heurelho Gomes, portiere di coppa, ci saranno Mariappa e Catchart con Femenia e Holebas a correre sulle corsie, a centrocampo Hughes e Doucouré dovrebbero essere le due mezzali con Capoue che invece si prende la maglia di perno centrale e adibito alla fase di impostazione. Nel reparto avanzato Pereyra, ex di Udinese e Juventus, spalleggerà dalla trequarti l’operato dei due attaccanti: sicuro del posto capitan Deeney, al suo lato salgono le quotazioni di Deulofeu – visto anche nel Milan – eroe della semifinale e favorito su Andre Gray.

Sky Blues favoritissimi dal pronostico nella finale di FA Cup: per Manchester City Watford l’agenzia di scommesse Snai ha infatti previsto un valore di 1,23 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria della squadra di Pep Guardiola. Siamo a 6,25 solo per l’eventualità del pareggio (segno X) mentre in caso di successo del Watford il vostro guadagno corrisponderebbe addirittura a 12,00 volte quanto investito con questo bookmaker.



