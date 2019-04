Diretta Manchester United Chelsea/ Streaming video e tv: sfida per il quarto posto!

Manchester United Chelsea si gioca alle ore 16:30 di domenica 28 aprile, ed è valida per la 36^ giornata della Premier League 2018-2019: a Old Trafford va in scena una partita decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. La sconfitta casalinga nel derby, che era un recupero del 31^ turno, è stata per i Red Devils la seconda gara persa consecutivamente e la quarta nelle ultime sei, cosa che naturalmente ha complicato i piani in una classifica che adesso vede la squadra di Ole Gunnar Solskjaer al sesto posto, a due punti dall’Arsenal e a tre dallo stesso Chelsea, con la partita di andata che è terminata 2-2. Questo significa che in caso di vittoria il Manchester United aggancerebbe i Blues di Maurizio Sarri, che nel frattempo possono prendersi la qualificazione in Champions anche attraverso un’Europa League nella quale giocheranno la semifinale contro l’Eintracht Francoforte; Maurizio Sarri però non vince da due partite in campionato e ha bisogno di risollevarsi, questa sfida potrebbe fare al caso suo per blindare un obiettivo e fare idealmente meglio del secondo anno di Antonio Conte, laddove invece lo United comunque avrà peggiorato il secondo posto del 2018. Andiamo ora a valutare in che modo le due squadre si potrebbero presentare sul terreno di gioco di Old Trafford, mentre aspettiamo la diretta di Manchester United Chelsea.

La diretta tv di Manchester United Chelsea sarà trasmessa esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguirla su Sky Sport Uno (numero 201) o Sky Sport Football (numero 203), naturalmente con la consueta possibilità dell’attivazione di Sky Go per assistere alla sfida anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e avvalendovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Per Manchester United Chelsea, Solskjaer potrebbe tornare a giocare con la difesa a quattro abbassando la posizione di Ashley Young e Shaw sulla linea dei due centrali, vale a dire Smalling e Lindelof che agiranno davanti a De Gea. A centrocampo è sicuro del posto Pogba, mentre potrebbe tornare titolare Matic che sfilerebbe la maglia a Fred o Andreas Pereira; uno dei due dovrebbe comunque essere della partita nel 4-3-3 previsto dal tecnico norvegese, che invece in attacco punterà su Rashford o Romelu Lukaku come prima punta. Con il belga, il giovane inglese potrebbe comunque essere titolare da esterno, da una parte lui e dall’altra Martial senza dimenticarsi di Lingard e Mata. Il Chelsea ha invece Rudiger, Kanté e Marcos Alonso in dubbio: senza di loro Sarri potrebbe allora puntare su Christensen (al centro della difesa con David Luiz), Emerson Palmieri sulla corsia sinistra e Kovacic in mezzo, schierato da mezzala al fianco di Jorginho. L’altro interno di centrocampo sarà Ross Barkley, mentre va ancora definito l’assetto del tridente: Higuain e Eden Hazard ovviamente ci saranno, sarà dunque ballottaggio tra Pedro e Willian.

Secondo le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto, in Manchester United Chelsea sono i Blues ad essere favoriti per un’incollatura: infatti il segno 2 per la loro vittoria vale 2,60 volte la somma messa sul piatto contro il segno 1 che identifica il successo dei Red Devils e vi permetterebbe di guadagnare 2,65 volte la puntata. Decisamente più alto il valore posto sul segno X per il pareggio, che porta in dote un corrispettivo di 3,35 volte la giocata con questo bookmaker.



