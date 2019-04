Diretta Manchester United Manchester City/ Streaming video e tv: derby decisivo

Manchester United Manchester City, in diretta dal leggendario stadio di Old Trafford, è naturalmente il derby di Manchester che questa sera, mercoledì 24 aprile 2019, attirerà sulla Premier League gli occhi degli appassionati di calcio di tutto il mondo. L’appuntamento sarà alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) per questa partita che si disputa come recupero della 31^ giornata del massimo campionato inglese. Manchester United Manchester City sarà una partita fondamentale per gli obiettivi delle due formazioni, dunque in palio ci sarà molto di più rispetto alla supremazia cittadina. Attenzione soprattutto al City, che con 86 punti è due lunghezze dietro la capolista Liverpool, ma con una partita giocata in meno: il derby di Manchester potrebbe dunque valere per gli uomini di Pep Guardiola il sorpasso sui Reds al primo posto. Quanto al Manchester United, i Red Devils negli ultimi anni devono accettare il ruolo per loro insolito di comprimari: anche gli uomini di Ole Gunnar Solskjær hanno però un obiettivo fondamentale, cioè il quarto posto che vale un posto nella prossima Champions League, dunque entrambe le formazioni sono pronte a dare il massimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY

La diretta tv di Manchester United Manchester City sarà garantita naturalmente da Sky, che detiene l’esclusiva sulla Premier League. L’appuntamento con il derby di Manchester per gli abbonati alla televisione satellitare sarà dunque sui canali Sky Sport Uno (il numero 201) e Sky Sport Football (203), oppure anche in diretta streaming video grazie al servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Manchester United Manchester City. Periodo difficile per i Red Devils, che sono stati eliminati dal Barcellona in Champions League e poi hanno perso a Pasqua per 4-0 contro l’Everton: possibili dunque novità per Ole Gunnar Solskjær, in particolare in attacco. Nella scorsa giornata infatti sono rimasti in panchina Mata, Lingard e Sanchez, dunque il tridente potrebbe almeno in parte cambiare rispetto al terzetto titolare Rashford-Lukaku-Martial, mentre in difesa si segnala il ballottaggio Dalot-Young come terzino sinistro. Il City invece sabato ha battuto il Tottenham prendendosi una rivincita almeno parziale per l’eliminazione dalla Champions: la rosa è ricchissima e Pep Guardiola potrebbe fare turnover. Ad esempio in difesa potrebbe rientrare Otamendi, mentre dalla cintola in su c’è solo l’imbarazzo della scelta. Sabato sono partiti dalla panchina Fernandinho, David Silva, Gabriel Jesus e Sané: qualcuno di loro sarà titolare oggi?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Manchester United Manchester City in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Appaiono senza dubbio favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 per un successo del City varrebbe solo 1,47 volte la posta in palio. Si sale poi a quota 4,75 in caso di pareggio, naturalmente indicato dal segno X; infine, una vittoria casalinga del Manchester United varrebbe 6,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



