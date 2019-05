Diretta Matelica Messina/ Streaming video e tv: finale Coppa Italia Serie D

Matelica Messina, in diretta sabato 18 maggio 2019 alle ore 16.00 dallo stadio Francioni di Latina, sarà la sfida valevole per la finalissima di Coppa Italia di Serie D 2018-2019. Si affrontano due squadre che hanno vissuto un campionato diverso nella quarta divisione del calcio italiano, perchè il Matelica che ha conteso fino all’ultima giornata la promozione al Cesena nel girone F, venendo alla fine sopravanzata di tre punti dai romagnoli. Il Messina, una delle nobili decadute a caccia di rilancio in questi ultimi anni, invece ha dovuto lottare per la salvezza nel girone I ed è riuscito ad evitare i play out vincendo all’ultima giornata con il punteggio di 1-3 sul campo del Rotonda.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Matelica Messina non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet sulla pagina facebook ufficiale della Serie D, gestita dalla Lega Nazionale Dilettanti; dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alla finale della Coppa Italia di categoria.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA MESSINA

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Matelica Messina, sfida che andrà in scena allo stadio Francioni di Latina, in campo neutro, valevole per la finale di Coppa Italia di Serie D. Marchigiani schierati da mister Luca Tiozzo con un 4-4-2 con in campo dal primo minuto Avella, Visconti, Riccio, De Santis, Lo Sicco, Benedetti, Mancini, Favo, Dorato, Melandri, Bugaro. Risponderà il Messina di mister Infantino con un 4-3-3 e questo undici titolare: Lourencon, Biondi, Barbera, Pirrone, Ba, Sambinha, Arcidiacono, Selvaggio, Tedesco, Cocimano, Catalano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Matelica favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Messina. Vittoria interna quotata 2.20 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.05 la quota del pareggio e Bet365 propone a 3.20 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.25 l’over 2.5 e 1.55 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA