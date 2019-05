Diretta Messico Italia U20/ Streaming video Rai: esordio per gli azzurri! (Mondiali)

Messico Italia U20 si gioca, in diretta dallo Stadion GOSiR di Gdynia, alle ore 18:00 di giovedì 23 maggio: rappresenta la partita inaugurale nel gruppo B dei Mondiali Under 20 2019. Inizia una rassegna che ci ha visti ottenere il terzo posto nell’ultima edizione; a questo nuovo campionato ci siamo qualificati grazie al secondo posto negli Europei U19 e adesso andiamo a caccia di gloria in una competizione che prevede sei gironi, 12 qualificate alla fase seguente che partirà dagli ottavi di finale. Possiamo ricordare che la nostra nazionale è tra le favorite anche se dovrà stare attenta alla concorrenza; che le altre squadre nel nostro girone sono Giappone e Ecuador e che in caso di arrivo a pari punti conterà la differenza reti e poi il maggior numero di gol segnati, dunque la sfida diretta rappresenta un criterio secondario e potrebbe essere necessario segnare quante reti possibile per continuare la corsa. L’ultima partita degli azzurrini risale a fine marzo, nella sfida che ha chiuso la Elite League: abbiamo perso 3-0 in Svizzera, ma questo è un altro contesto e dunque, mentre aspettiamo la diretta di Messico Italia U20, possiamo andare a leggere le scelte di Paolo Nicolato leggendo quella che potrebbe essere la formazione della nostra nazionale per l’esordio ai Mondiali.

La diretta tv di Messico Italia U20 sarà disponibile in chiaro per tutti: sarà infatti trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, e dunque potrete seguire questa prima partita anche sul sito www.raiplay.it. Gli abbonati alla televisione satellitare avranno poi l’alternativa del canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con la possibilità di attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

In Messico Italia U20, Nicolato dovrebbe puntare sul 4-3-2-1: in porta va Plizzari, a fare coppia in difesa dovrebbero essere Buongiorno e Del Prato (o Gabbia, con l’altro che farebbe il perno davanti al reparto arretrato) mentre Candela e Luca Pellegrini agiranno sugli esterni, con Tripaldelli che però non parte battuto per la corsia mancina. A centrocampo si punterà molto probabilmente su Frattesi e Colpani come mezzali; come detto Gabbia o Del Prato da regista, ma attenzione alla crescita di Salvatore Esposito che ha disputato un ottimo campionato a Ravenna; alle spalle della prima punta i candidati principali sono Alberico e Capone, ma è possibile anche un unico trequartista così che Scamacca e Pinamonti possano giocare contemporaneamente sulla stessa linea, aumentando la pericolosità offensiva della nostra nazionale.



