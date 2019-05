Diretta Milan Bologna/ Streaming video e tv: Gattuso, vietato sbagliare! (Serie A)

Milan Bologna, diretta dall’arbitro Di Bello questa sera, lunedì 6 maggio 2019 alle ore 20.30, è il posticipo che chiuderà allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro la trentacinquesima giornata di Serie A. Milan Bologna ci propone una situazione decisamente intrigante: la posta in palio è importante per entrambe le squadre ma più per i rossoneri, perché i rossoblù con l’ottimo rendimento tenuto dall’arrivo di Sinisa Mihajlovic sono messi adesso molto bene in ottica salvezza. La conseguenza però è che il Bologna sta meglio di un Milan nettamente in calo dalla sconfitta nel derby in poi: i felsinei dunque sognano il colpaccio per ipotecare la salvezza dopo la fondamentale vittoria con l’Empoli di sabato scorso, ma gli uomini di Gennaro Gattuso dopo il ko sul campo del Torino non possono permettersi altri passi falsi se vogliono ancora sperare nel quarto posto.

Milan Bologna in diretta tv sarà visibile in esclusiva dagli abbonati Sky: per la precisione, l’appuntamento sarà questa sera sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202), oppure Sky Sport 251. In alternativa, ci sarà naturalmente anche il servizio di diretta streaming video garantito da Sky Go, sempre agli abbonati alla televisione satellitare.

Vediamo adesso che cosa ci propongono le probabili formazioni per Milan Bologna. Tra la squalifica di Romagnoli e i tanti infortuni è emergenza difesa per Gennaro Gattuso, di fatto obbligato a schierare Abate, Musacchio, Zapata e Rodriguez (gli unici difensori a disposizione) nella linea a quattro davanti a Donnarumma. Sarà poi interessante capire quale scelta verrà fatta sul modulo: possibile che Piatek e Cutrone siano titolari insieme, magari con Paquetà a sostegno. In questo caso Calhanoglu agirebbe a centrocampo, insieme a Kessie e uno tra Bakayoko e Biglia. Il Bologna sta meglio, anche se Sinisa Mihajlovic deve rinunciare agli squalificati Mbaye e Soriano. Calabresi dunque dovrebbe essere il terzino destro per completare con Danilo, Lyanco e Dijks la retroguardia davanti a Skorupski. Ecco poi l’ex Poli e Pulgar in mediana, poi gli esterni Orsolini e Sansone più Dzemaili sulla linea della trequarti in appoggio a Palacio, che sentirà aria di derby.

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Milan Bologna, basandoci sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Nonostante il periodo sia più favorevole ai rossoblù emiliani, restano nettamente favoriti i rossoneri: infatti il segno 1 è quotato a 1,67, mentre poi si sale già a quota 3,70 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e un colpaccio del Bologna varrebbe ben 5,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



