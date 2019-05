Diretta Milan Empoli Primavera/ Streaming video e tv: rossoneri sul baratro

Milan Empoli, diretta dall’arbitro Daniele Rutella della sezione Aia di Enna questa mattina, sabato 4 aprile 2019 alle ore 11.00, sarà una delle sfide della ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Dopo l’ultima sconfitta in casa del Cagliari i rossoneri si sono ritrovati di nuovo al penultimo posto in classifica e il rischio retrocessione si fa concreto. Quello contro l’Empoli sarà uno scontro chiave con i toscani che sono riusciti a crescere progressivamente e settimana scorsa hanno pareggiato con la Roma, portandosi a +6 sui rossoneri stessi. Nella sfida al campo Vismara gli azzurri potrebbero anche giocare per il pareggio e riuscire a portare a casa una vera ipoteca sulla salvezza. Per il Milan senza i 3 punti si metterebbe però veramente male.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Milan Empoli Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv su Sportitalia, in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, e anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito sportitalia.com, tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone. Casa della Primavera, in questa giornata Sportitalia trasmette ben sette partite su otto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match tra Milan ed Empoli nel campionato Primavera 1 che cosa ci potrebbero dire? I padroni di casa allenati da Giunti scenderanno in campo con questo possibile undici: Plizzari, Bellanova, Negri, Brambilla, Merletti, Djalo, Sala, Brescianini, Tsadjout, Maldini, Capanni. Risponderanno gli ospiti guidati in panchina da Zauli con Saro; Perretta, Matteucci, Curto, Ricchi; Ricci, Belardinelli, Zelenkovs; Montaperto; Bertolini, Ekong.

QUOTE E PRONOSTICI

I bookmaker indicano il Milan favorito per la conquista dei tre punti contro l’Empoli. Vittoria interna quotata 2.20 da Snai, Bet365 fissa a 3.10 la quota per il pari, mentre il successo dell’Empoli viene proposto a 2.80 da William Hill.



