Diretta Milan Frosinone/ Streaming video e tv: grande occasione per Gattuso (Serie A)

Milan Frosinone, partita diretta dal signor Manganiello, si gioca alle ore 18:00 di domenica 19 maggio: uno dei posticipi nella 37^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 si potrebbe rivelare decisivo per l’assegnazione degli ultimi due posti nella prossima Champions League. La forte sensazione è che i rossoneri abbiano centrato una vittoria determinante sul campo della Fiorentina, sabato scorso: il gol di Calhanoglu ha portato Gennaro Gattuso e i suoi giocatori al quinto posto, bisogna ancora recuperare terreno su Atalanta e Inter ma il calendario gioca a favore, perchè l’ultima giornata sarà contro una Spal abbondantemente salva mentre oggi il Milan affronta un Frosinone che, per contro, ha conosciuto in maniera aritmetica la retrocessione in Serie B e nell’ultimo turno ha perso di schianto contro l’Udinese. Comunque, i rossoneri non sono padroni del loro destino e dunque non possono che vincere le due partite restanti per poi sperare; vedremo se sarà così a cominciare da oggi pomeriggio, mentre aspettiamo la diretta di Milan Frosinone possiamo fare una valutazione su quelle che sono le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita al Giuseppe Meazza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Frosinone sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita di Serie A selezionando Sky Sport Serie A (202) o Sky Sport 251 – ma solo i clienti del pacchetto Calcio – o in alternativa attivare l’applicazione Sky Go e, senza costi aggiuntivi, usufruire del servizio di diretta streaming video con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FROSINONE

Gattuso pensa al 4-3-3 di sabato per Milan Frosinone: se così fosse, vedremmo ancora Abate come terzino destro in luogo di Andrea Conti, unico dubbio in una difesa che sarà completata da Ricardo Rodriguez a sinistra e dalla coppia Musacchio-Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma. A centrocampo si prepara a giocare Bakayoko che, dopo la lite con il suo allenatore, dovrebbe avere la seconda maglia consecutiva da titolare perchè Lucas Biglia non è ancora al top della condizione; ai lati del francese giocheranno eventualmente Kessié e Calhanoglu, con il turco che dunque agisce da mezzala e di fatto è il regista della squadra, spostato però sul centrosinistra dove formerà una catena con Borini, favorito su Castillejo per agire nel tridente che prevede anche Suso e Piatek. Marco Baroni punta sul 3-5-2: torna Sportiello che ha scontato la squalifica, davanti a lui potrebbe essere titolare Goldaniga – al posto di Marco Capuano – insieme ad Ariaudo e Nicolò Brighenti. Sulle corsie laterali i ballottaggi sono Paganini-Ghiglione e Andrea Beghetto-Molinaro, ma i primi due di ciascuna coppia danno la sensazione di partire con ampio vantaggio; Cassata e Valzania le due mezzali (Chibsah ha un problema al ginocchio), Sammarco in cabina di regia e coppia offensiva che dovrebbe essere formata da Pinamonti e Ciano, anche se Baroni potrebbe considerare una maglia da titolare per Dionisi tornato al gol.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente in Milan Frosinone sono i rossoneri ad avere il chiaro vantaggio nei pronostici: l’agenzia di scommesse Snai stabilisce per esempio un valore di 1,13 volte la puntata per il segno 1, che dovrete giocare per il successo interno. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una somma pari a 8,50 volte quanto investito mentre il colpo vero sarebbe con il segno 2, perchè una vittoria del Frosinone vi farebbe mettere in tasca 20,00 volte quanto avrete messo sul piatto.



