Diretta Milan Lazio/ Streaming video Rai: risultato incerto (Coppa Italia)

Milan Lazio sarà diretta dal signor Paolo Silvio Mazzoleni: la partita che si gioca a San Siro, alle ore 20:45 di mercoledì 24 aprile, è la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018-2019. Grande occasione per entrambe le squadre, che si erano trovate a questo punto del torneo anche lo scorso anno: i biancocelesti puntano a vendicare quell’eliminazione ma, soprattutto, sperano di sollevare un trofeo che potrebbe consentire di “salvare” una stagione che la clamorosa sconfitta interna contro il Chievo ha messo in discussione, visto che per arrivare in Champions League bisognerebbe recuperare 4 punti e scavalcare almeno tre squadre in classifica. L’andata della semifinale si è giocata due mesi fa ed è terminata 0-0: tutto ancora aperto dunque, la Lazio si qualificherebbe pareggiando con almeno un gol ma da quella serata dell’Olimpico il Milan è cresciuto e ha trovato certezze. Vero è anche che il pareggio di Parma ha rimesso in discussione il quarto posto: i rossoneri restano davanti all’Atalanta solo per il vantaggio nella doppia sfida diretta, hanno la Roma ad un punto e dunque avranno bisogno di un finale di stagione importante. Ora però concentriamoci su quello che potrebbe succedere questa sera, in una partita entusiasmante: aspettando il calcio d’inizio di Milan Lazio valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Lazio sarà trasmessa come sempre, visto che parliamo di Coppa Italia, sui canali della televisione di stato: nello specifico tutti gli appassionati potranno seguire la semifinale di ritorno su Rai Uno (disponibile anche in alta definizione) e in assenza di un televisore potranno rivolgersi – utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – al sito www.raiplay.it che fornisce le immagini da San Siro in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Gennaro Gattuso ha la rosa interamente a disposizione, se si eccettua Bonaventura che è fuori causa da fine ottobre: nel 4-3-3 rossonero dovrebbero trovare spazio i soliti noti, dunque Musacchio si ripropone titolare al fianco di Alessio Romagnoli con Calabria a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra, in porta ovviamente Gigio Donnarumma. Dubbi a centrocampo, con Lucas Biglia che insidia la maglia di Bakayoko: il francese è partito titolare sabato e dunque oggi potrebbe essere il turno del grande ex di serata, per il resto Paquetà potrebbe farcela ma dipenderà dalle sue condizioni, in caso contrario a fare la mezzala con Kessie sarà Calhanoglu e in questo caso Castillejo prenderà posto nel tridente a sinistra, con Suso dall’altra parte e Piatek che ovviamente sarà la prima punta. La Lazio gioca con il consueto 3-5-2: squalificato Stefan Radu, dunque Wallace, Bastos e Luiz Felipe si contendono due delle tre maglie davanti a Strakosh con Acerbi che invece sarà certamente in campo. Sicuri del posto in mediana Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che saranno squalificati per la prossima partita di campionato; a impostare la manovra come regista ci sarà Lucas Leiva, sulle fasce invece agiscono Marusic e Lulic. Davanti i dubbi sono pochi: Immobile farà coppia con Joaquin Correa, a meno che Simone Inzaghi non voglia invece dare campo a Caicedo o avanzare Luis Alberto, con Parolo che a quel punto avrebbe una maglia da mezzala.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote per un pronostico su Milan Lazio sono state fornite anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker vale 2,60 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che identifica il successo interno dei rossoneri, mentre il segno 2 che regola la vittoria biancoceleste vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,85 volte quanto messo sul piatto. Milan dunque favorito; il valore più alto sul risultato secco è quello del segno X che regola il pareggio, grazie al quale la vostra vincita corrisponderebbe a 3,20 volte la puntata.



