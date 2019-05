Diretta Milan Sampdoria Primavera/ Streaming video e tv: scontro per la salvezza

Milan Sampdoria Primavera, diretta dall’arbitro Paolo Bitonti della sezione Aia di Bologna, si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 18 maggio 2019, per la ventinovesima e penultima giornata del campionato Primavera 1. L’attesa è grande perché, classifica alla mano, Milan Sampdoria Primavera sarà una partita delicatissima in ottica salvezza per entrambe le formazioni. Partiamo dunque subito dalla classifica: il Milan ha 29 punti mentre la Sampdoria 31, entrambe fanno parte di quel gruppo di squadre che rischia la retrocessione diretta, potrebbe finire ai playout oppure anche ottenere la salvezza immediata, dunque naturalmente il risultato della partita odierna potrebbe essere decisivo per l’intera stagione di Milan e Sampdoria Primavera. I rossoneri nella scorsa giornata hanno rialzato la testa vincendo sul campo dell’Udinese, per la Sampdoria è arrivato invece un buon pareggio contro la Roma, oggi però la posta in palio sarà ancora più calda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Milan Sampdoria Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 17.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA

Diamo infine uno sguardo alle probabili formazioni per Milan Sampdoria Primavera. I rossoneri di Federico Giunti si dovrebbero schierare con il modulo 4-3-1-2: Bellanova, Merletti, Djalò e Abanda nella difesa a quattro davanti al portiere Plizzari, poi a centrocampo il terzetto formato da Sala, Brambilla e Brescianini, infine un attacco che dovrebbe prevedere il trequartista Haidara in appoggio alle due punte Capanni e Tonin. Quanto invece alla Sampdoria, il tecnico blucerchiato Simone Pavan dovrebbe proporre il modulo 4-3-3: in porta Krapikas, protetto dalla retroguardia a quattro con Doda, Sorensen, Farabegoli e Campeol; ecco poi a centrocampo il possibile terzetto formato da Benedetti, Soomets ed Ejjaki, infine nel tridente offensivo i due esterni Yayi Mpie e Bahlouli ai fianchi del centravanti Prelec.



