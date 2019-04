Diretta Modena Perugia/ Streaming video tv: Sir pronta a chiudere la serie (playoff)

Modena Perugia, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Gianluca Cappello, è la partita di volley maschile in programma oggi giovedi 25 aprile 2019 al Pala Sport Panini: fischio d’inizio previsto alle ore 16,00. Atto quarto di questa intensissima semifinale dei play off scudetto della Serie A1 di volley con la diretta tra Modena e Perugia: in terra emiliana oggi si potrebbe decidere la prima finalista per il titolo italiano di Superlega. Sul taraflex bollente del Panini ecco poi due vere protagoniste della storia recente e non solo del primo campionato italiano: tante stelle e due tecnici di eccezione come Velasco e Bernardi, pronti a fare scintille. Nel vero senso della parola: già prima di questa gara 4 delle semifinali dei play off si è respirato e visto parecchio nervosismo in campo: siamo ormai alle battute finali della stagione di uno dei campionato più impegnativi al mondo e la posta in palio è davvero alta, specie oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PERUGIA MODENA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Modena e Perugia sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 16,00. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video del match di volley maschile su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che quest’oggi non potessero mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MODENA PERUGIA: MATCH BALL PER LA SIR

Come detto prima la diretta tra Modena e Perugia prevista oggi, gara 4 delle semifinali dei play off scudetto della Superlega si annuncia decisiva e oltre a tutta la storia e il valore dello scontro diretto non possiamo dimenticare pure la posta in palio a questo punto del tabellone. La partita di oggi infatti rappresenta il primo match ball per la Sir che nella serie è avanti per 2-1: come è noto però si gioca al meglio delle cinque partite in questa fase dei play off e i gialloblu hanno quindi ancora margine per ribaltare le cose. Non possiamo infatti dimenticare che di fronte al pubblico di casa raramente la squadra di Velasco ha messo il piede in fallo: pure in gara 3 che si è svolta in terra emiliana Modena ha vinto, pur con gran fatica e portandosi sul 3-2 a finale. A controllare i numeri infatti vediamo inoltre che solo dall’inizio dell’anno solare 2019 Modena ha rimediato appena 4 KO in 11 incontri giocati in casa. Dall’altra parte però oggi Perugia ha davanti un‘occasione da non lasciarsi sfuggire dopo aver vinto gara 1 e gara 3: espugnare il pala Panini e chiudere in fretta la pratica con Modena per poter riposare un poco in vista della finalissima per il titolo italiano.



