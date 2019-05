Diretta Monopoli Siracusa/ Streaming video e tv: pugliesi quasi ai playoff (Serie C)

Monopoli Siracusa, partita che sarà diretta dal signor Davide Curti, andrà in scena alle ore 18:30 per l’ultima giornata nel girone C della Serie C 2018-2019. C’è una lievissima possibilità che i pugliesi restino fuori dai playoff: avendo ottenuto un solo punto nelle ultime due gare (e con sei sconfitte nelle ultime 13), i biancoverdi occupano attualmente il nono posto in classifica ma in un’eventuale classifica avulsa con la Viterbese e la Casertana sarebbe ultima. Dunque, per non giocare i playoff il Monopoli dovrebbe perdere, in casa e contro una squadra salva, e allo stesso tempo venire scavalcata dalla Cavese e raggiunta dalla già citata Viterbese; non che sia impossibile che accada, ma è lecito pensare che le motivazioni oggi al Veneziani possano essere determinanti, visto che gli ospiti, capaci di vincere tre delle ultime quattro partite, non hanno più nulla da chiedere al loro campionato se non eventualmente un ultimo risultato favorevole, ma potranno permettersi di giocare senza la pressione data dall’esito. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre possono presentarsi sul terreno di gioco per la diretta di Monopoli Siracusa, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monopoli Siracusa: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI SIRACUSA

Per Monopoli Siracusa Giuseppe Scienza non potrà contare su Zampa: dentro allora Montinaro al fianco del regista Paolucci, con Maimone sull’altra mezzala e Fabris e Daniele Donnarumma che avranno il loro posto sulle corsie. In difesa Gatti, De Franco e Michele Ferrara giocheranno davanti al portiere Pissardo, in attacco al fianco di Doudou Mangni potrebbe tornare titolare Gerardi, che domenica scorsa a Rieti ha trovato il settimo gol di un campionato in chiaroscuro. E’ un Siracusa spuntato quello che arriva al Veneziani, con ben tre squalificati: in difesa mancano Daffara e Turati, dunque Boncaldo da terzino destro e Di Sabatino a fare coppia con Bertolo davanti a Crispino, la difesa sarà completata da Luca Bruno come laterale mancino. A centrocampo l’assenza di Fricano sarà coperta da Del Col, conferma per Palermo così come per Parisi, l’esterno sinistro alto potrebbe essere Tiscione (in ballottaggio con Russini e Souare), Catania in appoggio a Federico Vazquez che, dopo la lunga crisi, ha firmato i gol della salvezza.



