Diretta Monza Fermana/ Streaming video e tv: antipasto dei playoff? (Serie C)

Monza Fermana verrà diretta dal signor Claudio Panettella, e va in scena alle ore 18:30 di domenica 28 aprile: è la penultima giornata nel girone B del campionato di Serie C 2018-2019, una sfida importante per i brianzoli che in settimana hanno giocato l’andata della finale di Coppa Italia e, soprattutto, sono crollati nettamente a Bergamo contro l’AlbinoLeffe, dicendo sostanzialmente addio alla possibilità di qualificarsi subito al turno nazionale dei playoff. Questo attraverso il campionato, visto che vincendo la Coppa Italia la squadra di Cristian Brocchi, sicura di non scendere oltre l’attuale settimo posto, avrebbe centrato l’obiettivo; la Fermana ha bisogno di un pareggio per qualificarsi aritmeticamente alla post season, in ogni caso non migliorerà il suo ottavo posto e vuole difenderlo dagli assalti di Vicenza e Sambenedettese. I marchigiani sono in flessione netta visto che non vincono da sei partite, ma se non altro la loro graduatoria non è cambiata nell’ultimo mese e mezzo. Adesso ci mettiamo in attesa della diretta di Monza Fermana; intanto possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono affrontare questa sfida analizzando le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Fermana non sarà disponibile: come sempre infatti, al netto di qualche partita selezionata giornata per giornata, le sfide del campionato di Serie C sono un’esclusiva del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce agli appassionati la diretta streaming video degli incontri. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque assistere a questa partita abbonandovi al servizio oppure acquistandola singolarmente, ad un prezzo stagionale precedentemente fissato – salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA FERMANA

E’ da valutare se in Monza Fermana Brocchi pensi già ai playoff: nel suo 4-3-1-2 in difesa ci saranno Marconi e Filippo Scaglia (al posto dello squalificato Negro) a protezione di Guarna con De Santis e Tentardini esterni, Armellino e D’Errico potrebbero accompagnare la regia di Fossati e dunque non ci sarebbe spazio per Lora o Palazzi in mediana, mentre nel reparto offensivo Chiricò si gioca il posto da trequartista con Ceccarelli a supporto di Andrea Brighenti ed Ettore Marchi, ma con Reginaldo che rimane sempre in posizione utile per giocare dal primo minuto. La Fermana potrebbe puntare su Malcore al posto di Zerbo per affiancare Lupoli davanti; Grieco e Giandonato saranno le mezzali che copriranno e appoggeranno la regia di Lamine Fofana, Misin e Sperotto i due esterni ma con Sarzi Puttini che potrebbe avere spazio a sinistra. Davanti al portiere Marcantognini invece mancherà Soprano, squalificato: giocherà allora Ceriani, a completare la linea con Comotto e Scrosta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA