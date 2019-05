Diretta Monza Fermana/ Streaming video e tv: brianzoli favoriti (playoff Serie C)

Monza Fermana è in diretta dallo stadio Brianteo e, per il primo turno dei playoff di Serie C 2018-2019, si gioca alle ore 18:30 di domenica 12 maggio. Per i brianzoli è una delusione, o meglio: il quinto posto archiviato con il roboante 3-0 al Druso è un traguardo importante e che certifica le ambizioni della squadra di Cristian Brocchi, ma mercoledì la sconfitta rimediata all’ultimo secondo contro la Viterbese, nel ritorno della finale di Coppa Italia Serie C, ha impedito al Monza di andare direttamente alla fase nazionale saltando i primi turni della post season. Resta che la formazione biancorossa ha due risultati a disposizione: il regolamento stabilisce che in caso di parità sia la squadra messa meglio in classifica a qualificarsi. La Fermana è calata parecchio nel girone di ritorno: alla fine il vantaggio acquisito è stato sufficiente a non far pesare il ko interno contro la Sambenedettese, ma la squadra non arriva ai playoff nel migliore dei modi e se la vede con una delle formazioni più toste da affrontare. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Monza Fermana; intanto possiamo valutare le scelte dei due allenatori nel dettaglio delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Fermana non sarà disponibile: le partite del campionato di Serie C infatti sono esclusiva, salvo anticipi e posticipi laddove previsti dalla televisione di stato, del portale elevensports.it che le fornisce in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per assistere alle immagini potrete abbonarvi alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA FERMANA

Da valutare le scelte di Brocchi per Monza Fermana: il tecnico cambierà qualcosa rispetto a Viterbo, in porta torna sicuramente Guarna mentre sulla corsia sinistra vedremo Anastasio o Tentardini, con Lepore e Eros De Santis che si giocano il posto a destra. A centrocampo ci sarà sempre Galli in cabina di regia; D’Errico potrebbe scalare sulla mezzala (in competizione con Lora e Palazzi) per lasciare il posto a Chiricò sulla trequarti, occhio a Palladino che è arruolabile ma dovrebbe partire dalla panchina, con Andrea Brighenti e Ettore Marchi ancora favoriti. La Fermana di Flavio Destro punta sul 3-5-2 con Scrosta, Comotto e Soprano a protezione di Marcantognini; Maloku e Sarzi Puttini (favorito su Sperotto) sono i due esterni a centrocampo, in mezzo invece Misin e Giandonato dovrebbero accompagnare la regia di Lamine Fofana che tornerà titolare. Malcore contende un posto da attaccante a Zerbo e Lupoli, che sono in vantaggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA