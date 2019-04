Diretta Monza Viterbese/ Streaming video Rai, andata finale Coppa Italia Serie C

Monza Viterbese sarà diretta dal signor Giacomo Camplone ed è la finale di andata della Coppa Italia Serie C 2018-2019: si gioca al Brianteo mercoledì 24 aprile, con calcio d’inizio alle ore 18:00. Ancora una volta siamo sulla distanza dei 180 minuti, il che significa che il trofeo sarà assegnato secondo i tradizionali regolamenti che premiano la differenza reti con i gol in trasferta che valgono doppio, e ci sarà la possibilità di andare ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Il Monza si è qualificato eliminando il Vicenza, mentre la Viterbese si trova in finale di Coppa Italia per la seconda stagione consecutiva: lo scorso anno ha perso contro l’Alessandria, ora proverà a mettere il trofeo in bacheca e parte da una situazione confortante, perchè in semifinale ha battuto per due volte il Trapani che in campionato ha lottato per la promozione diretta. Vincere la coppa permette di qualificarsi direttamente al primo turno della fase nazionale dei playoff: opportunità questa che interessa a entrambe le squadre, ma soprattutto ai laziali che non sono ancora certi di disputare la post season e dunque potrebbero avere da queste due sfide il pass per inseguire il sogno Serie B. Aspettando allora che le due squadre facciano il loro ingresso in campo per la diretta di Monza Viterbese, valutiamo quali siano i dubbi e le certezze dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di questa appassionante sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Viterbese sarà trasmessa in chiaro per tutti sui canali Rai Sport (numero 57 del televisore) e Rai Sport + (numero 58), e si potrà seguire anche sul portale www.raiplay.it con PC, tablet o smartphone; in alternativa comunque resterà valida l’ipotesi del portale www.elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce tutta la gamma delle partite di Serie C (campionato e Coppa Italia) in diretta streaming video. Sarà possibile abbonarsi al servizio oppure acquistare il singolo evento, salvo eccezioni ad un costo precedentemente fissato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VITERBESE

In Monza Viterbese Cristian Brocchi dovrà rinunciare ad Armellino, espulso nella semifinale di ritorno e dunque squalificato: in mezzo al campo il tecnico dei brianzoli potrebbe schierare Palazzi, con Fossati a fare da playmaker davanti alla difesa e Lora che sarà l’altra mezzala. Il Monza sarà in campo secondo la formazione di Coppa Italia, salvo sorprese: il portiere è Sommariva che viene protetto da Filippo Scaglia e Marconi, sugli esterni difensivi giocano Lepore e Anastasio mentre nel reparto avanzato capitan D’Errico si gioca il posto con Chiricò per agire in qualità di trequartista, andando a supporto dei due attaccanti che potrebbero essere Ettore Marchi e Andrea Brighenti (con Reginaldo qualche passo indietro nelle rotazioni). Nella Viterbese Sini, Atanasov e Rinaldi compongono il pacchetto difensivo a protezione di Valentini; Zerbin e Mignanelli avanzano sulla linea dei centrocampisti dove Tsonev è in vantaggio su Cenciarelli per affiancare Damiani, anche i laziali prevedono un assetto offensivo con un giocatore che fluttua tra le linee e qui dovrebbe trattarsi del belga Vandeputte, che giocherà in appoggio a Polidori e uno tra Luppi e Ngissah Bismark che si contendono la maglia.



