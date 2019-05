Diretta Motocross/ Gp Portogallo 2019: streaming video tv e orari (Agueda)

Dopo le prove italiane del mondiale Mxgp, ecco che la Motocross torna in diretta in Europa e per la precisione da Agueda dove si svolgerà oggi domenica 19 maggio il Gp del Portogallo 2019, ovvero la sesta prova del Campionato. Il banco di prova odierno, oltre ad essere ben noto e storico, è pure decisivo, specie per Tony Cairoli che ormai si è lanciato all’inseguimento del suo decimo titolo mondiale. L’alfiere siciliano pare non avere rivali in questa prima parte di stagione, anche se Tim Gajser ha provato dargli più volte fastidio, come pure è accaduto in Trentino pochi giorni fa. Se il talento del pilota della Ktm è ovviamente indiscutibile, non possiamo non ricordare che alla sua caccia del titolo mondiale di Motocross sta contribuendo notevolmente e inevitabilmente l’assenza di Jeffrey Herlings. Il campione in carica della Mxgp come è noto si è infortunato prima del via della stagione e il suo rientro in pista appare ben incerto: l’olandese si è fatto vedere già nel paddock in stampelle in tempi recenti ma non filtra alcuna notizia sul suo rientro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP PORTOGALLO DI MOTOCROSS

Notizie solo parzialmente buone ci arrivano per tutti gli appassionati della MXGP: questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp Portogallo 2019 di motocross da Agueda solamente per gara 1, mentre per gara 2 ci si dovrà accontentare di una differita in tarda serata. Segnaliamo che gli appuntamenti saranno visibili al canale Eurosport 2, al numero 211 del telecomando della piattaforma satellitare di Sky: di conseguenza sarà possibile seguire gli eventi in terra lusitana anche in diretta streaming video, tramite i servizi offerti da Eurosport Player oppure Sky Go. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Agueda ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS: GLI ORARI DEL GP DEL PORTOGALLO 2019

In attesa di poter dare la parola al fango di Agueda da dove seguiremo in diretta la Motocross nel Gp del Portogallo 2019, andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno gli orari della giornata di oggi. Facendo poi il giusto calcolo con il fuso orario tra Italia e Portogallo ricordiamo che Gara 1 del Mxgp sarà prevista alle ore 13,15, mentre il secondo banco di prova ufficiale, Gara 2 prenderà il via solo alle ore 16,10. Per entrambi gli appuntamenti poi la formula sarà la solita con 30 minuti di competizione più gli ultimi due giri del circuito. Non dimentichiamo che prima delle due gare i protagonisti del mondiale della Motocross saranno in pista ad Agueda già alle ore 9,45 del mattino per espletare il consueto warm up.



© RIPRODUZIONE RISERVATA