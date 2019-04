Diretta Napoli Atalanta/ Streaming video e tv: più importante per Gasperini (Serie A)

Napoli Atalanta, diretta dall’arbitro Orsato questa sera, lunedì 22 aprile 2019 alle ore 19.00, sarà il posticipo che chiuderà ufficialmente la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri arrivano all’appuntamento di Pasquetta reduci dalla sconfitta in casa contro l’Arsenal che ha sancito l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League. Un’altra stagione senza trofei per i partenopei ora chiamati a gestire i punti di vantaggio sull’Inter e a blindare il secondo posto in classifica, posto che arrivare fra le prime quattro è fuori discussione. L’Atalanta dalla sua cercherà un’impresa importante, a caccia della Champions League che è ancora molto vicina: contro l’Empoli nonostante conclusioni da rete a grappoli, il gol non è arrivato e l’occasione di restare agganciati al quarto posto con il Milan per gli orobici è sfumata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 202 del satellite, oppure seguire l’incontro in diretta streaming video via internet, tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

Analizziamo adesso cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Napoli Atalanta, sfida che andrà in scena presso lo stadio San Paolo di Napoli. Padroni di casa in campo con il 4-4-2 disegnato dal mister Carlo Ancelotti con Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. Risponderanno gli ospiti con il 3-4-2-1 impostato dal tecnico Gasperini: Gollini; Palomino, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo i bookmaker Napoli favorito per la conquista dei tre punti contro l’Atalanta. Eurobet propone a 1.90 la quota per la vittoria in casa, William Hill offre a 3.60 la quota per l’eventuale pareggio e Bet365 quota 4.20 la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nei 90′, la quota per l’over 2.5 è fissata a 1.60 e la quota per l’under 2.5 è fissata a 2.25 da Bwin.



