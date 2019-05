Diretta Napoli Cagliari/ Streaming video e tv: partita senza motivazioni (Serie A)

Napoli Cagliari, che verrà diretta dal signor Chiffi, è una delle partite valide per la 35^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: allo stadio San Paolo si gioca domenica 5 maggio alle ore 20:30, ma questa sfida ha ben pochi interessi di classifica. Con la vittoria di Frosinone il Napoli ha blindato il secondo posto, obiettivo ormai minimo in una stagione che era partita con altre premesse ma che si sta chiudendo in maniera deludente, con la Juventus mai alla portata e una campagna europea interrotta senza colpo ferire contro l’Arsenal, dopo l’eliminazione al girone di Champions League. Carlo Ancelotti sta già pensando al 2019-2020, così sta facendo anche il Cagliari: per la salvezza aritmetica manca un punto ma ormai è fatta, grazie a un periodo di sei vittorie in 11 partite che ha permesso di ritrovare la bussola e toccare i 40 punti. Adesso Rolando Maran proverà ad andare ancora più su: a livello di classifica potrebbe scavalcare il Sassuolo ma vuole provare a salire fino a quota 45. Vediamo dunque cosa succederà nella diretta di Napoli Cagliari, intanto analizziamo nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cagliari sarà trasmessa sulla televisione satellitare: tutti gli abbonati al servizio potranno dunque seguirla sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202) o su Sky Calcio 251 con un abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa ci sarà come sempre la possibilità di assistere alla sfida in diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Squadra quasi al completo per Ancelotti, ma in Napoli Cagliari rischiano di restare fuori Allan e Lorenzo Insigne che non sono al top. Dunque a centrocampo si accentra Zielinski che affiancherà Fabian Ruiz, lasciando a Younes la fascia sinistra mentre Ounas insidia Callejon per agire dall’altra parte. Davanti giocheranno Mertens e Milik anche se Verdi è un candidato ideale per questo finale di stagione; potrebbe rivedersi dal primo minuto Raul Albiol, in caso contrario farà staffetta con Luperto (o Koulibaly) che si piazza davanti a Ospina o Meret (ballottaggio sempre aperto), mentre Malcuit e Ghoulam sono favoriti per agire sulle corsie laterali. Nel Cagliari è tornato a lavorare in gruppo Castro, che però è ancora out: a centrocampo può tornare Faragò come mezzala – con l’ex Cigarini in cabina di regia e Ionita sul centrosinistra – e questo vorrebbe dire che Barella avanzerebbe nuovamente sulla trequarti per fare coppia con Joao Pedro, in appoggio a Pavoletti i cui sei mesi a Napoli non sono stati indimenticabili. In difesa mancherà ancora Klavan: al centro si rivede Pisacane con Ceppitelli a protezione di Cragno, a destra Cacciatore resta in vantaggio su Srna mentre Luca Pellegrini avrà la maglia come terzino sulla corsia mancina.

QUOTE E SCOMMESSE

Partenopei nettamente favoriti nel pronostico di Napoli Cagliari: l’agenzia di scommesse Snai ha quotato a 1,28 l’eventualità del successo dei padroni di casa, per il quale dovrete giocare il segno 1. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,75 volte la somma messa sul piatto mentre andreste a guadagnare una somma pari a 10,00 volte quanto puntato con il segno 2, sul quale scommettere per il successo degli isolani.



