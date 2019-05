Diretta Napoli Inter/ Streaming video e tv: big match al San Paolo! (Serie A)

Napoli Inter, che sarà diretta dal signor Doveri, è il big match nella 37^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019: squadre in campo alle ore 20:30 di domenica 19 maggio, e nerazzurri che tenderanno un orecchio anche all’Allianz Stadium perchè in contemporanea c’è l’Atalanta, impegnata in una trasferta altrettanto complicata. Battendo il Chievo con relativa tranquillità, l’Inter ha confermato il terzo posto e difende un vantaggio di 4 punti su Milan e Roma entrando in questa partita: il fatto di avere l’ultimo turno in casa contro l’Empoli lascia tranquilli anche se oggi dovesse maturare una sconfitta, perchè Luciano Spalletti resterebbe padrone del suo destino. Chiaramente si vuole evitare di arrivare agli ultimi 90 minuti, con tutto il corredo di ansie e aspetti psicologici; vincendo al San Paolo il discorso sarebbe chiuso, il Napoli però spera di migliorare il suo bottino di punti e sopratutto vorrà vendicare quanto accaduto all’andata, quando aveva perso nel finale e chiuso in nove in una serata della quale si era parlato a lungo per gli insulti contro Koulibaly e la tragica morte di Daniele Belardinelli negli scontri fuori dallo stadio. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Napoli Inter: aspettandone il calcio d’inizio, possiamo valutare le possibili scelte dei due allenatori analizzando al meglio le probabili formazioni del big match di Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Inter sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita di Serie A selezionando Sky Sport 1 (201) o Sky Sport 252 – ma solo i clienti del pacchetto Calcio – o in alternativa attivare l’applicazione Sky Go e, senza costi aggiuntivi, usufruire del servizio di diretta streaming video con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Oltre a Chiriches e Maksimovic, in Napoli Inter dovrebbe mancare anche Lorenzo Insigne vittima di un problema muscolare: torna però Mertens, destinato alla panchina con Younes confermato titolare al fianco di Milik. In difesa Raul Albiol potrebbe riprendersi il posto con Koulibaly, Meret sembra favorito per la porta e sulle fasce Malcuit e Ghoulam potrebbero giocare insieme. Callejon e Zielinski saranno i due laterali che agiranno sulla linea dei centrocampisti; possibile ultima partita al San Paolo per Allan, destinato alla partenza in estate (ma è una situazione ancora da valutare), al fianco del brasiliano giocherà Fabian Ruiz. Di fatto Carlo Ancelotti punterà sulla formazione migliore possibile; così farà anche Spalletti che ritrova D’Ambrosio e Brozovic e li schiera regolarmente come terzino destro e regista in mezzo al campo. De Vrij stringe i denti: per la panchina è disponibile, forse non per il campo e dunque conferma per Miranda al fianco di Skriniar, con Asamoah a completare la difesa. In mediana Vecino sarà il partner di Brozovic; Candreva sostituisce Politano (una tegola il suo infortunio, ma potrebbe farcela) e Perisic agirà a sinistra con Nainggolan alle spalle di Icardi, sempre insidiato da Lautaro Martinez in un ballottaggio che non è ancora del tutto risolto.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita incerta, Napoli Inter è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: il favore del pronostico va ai partenopei per un’incollatura o quasi, perchè il segno 1 per la vittoria interna ha un valore di 2,50 volte la puntata mentre con il segno 2, da giocare per il successo fuori casa, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,75 quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,45 volte la vostra giocata.



