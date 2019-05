Diretta Novara Conegliano/ Streaming video DAZN: a duello per la Finale Champions!

Novara Conegliano, diretta dagli arbitri Susana Maria Rodriguez Jativa e Sonja Simonovska, è la partita in programma oggi sabato 18 maggio alla Max Schmeling Halle di Berlino: fischio d’inizio fissato per le ore 16.00 per la finale della Champions league di volley femminile. Siamo ancora una volta di fronte a una diretta tra Novara e Conegliano ma questa volta le due superstar del volley italiano non si sfidano per un trofeo del tricolore ma proprio per la coppa più prestigiosa, del primo torneo per club del continente. Solo considerando la stagione che volge al termine Igor e Imoco si sono sfidate per la Coppa Italia, Supercoppa italiana, pure lo scudetto dividendosi la posta in gioco: oggi però in palio vi è il titolo di regine d’Europa e il cima sul taraflex di Berlino non può che essere infuocato. Dopo pure le vittorie di Monza in Challenge cup e di Busto Arsizio in Cev cup, ecco di nuovo l’Italia del volley in finale e oggi comunque vada sarà un grande trionfo per il nostro movimento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NOVARA CONEGLIANO

Non ci sarà una vera e propria diretta tv per Novara Conegliano, finale della Champions league femminile, tuttavia i tifosi dei due club italiani e più in generale gli appassionati di volley avranno a disposizione la diretta streaming video sulla piattaforma a pagamento DAZN, che in questa stagione è diventata la casa della pallavolo internazionale. Per chi non è abbonato, ricordiamo la possibilità di usufruire del primo mese gratuito prima di iniziare a pagare.

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come detto prima la diretta tra Novara Conegliano in una finale non è certo cosa inedita specie in questa stagione: basti poi ricordare che solo pochi giorni fa le due squadre si sono contese il titolo italiano, andato poi alle pantere. Proprio per questo sappiamo bene che ci attende un match di primissimo livello e dall’esito apertissimo: alla vigilia del fischio d’inizio però vediamo come i due club sono arrivato a giocarsi la finalissima di Berlino. Partendo dalle azzurre ecco che la loro fase a gironi si era chiusa con la prima posizione e un tabellino che riporta 6 vittorie su 6: nel tabellone finale poi la Igor ha avuto agilmente la meglio su Stoccarda e Vakifbank. Percorso importata pure per Conegliano, che però chiuse la fase a gironi solo da seconda del gruppo (dietro a Scandicci) e con 11 punti, avendo perso 2 match su 6. La pantere poi si ripresero bene nella fase finale, avendo la meglio su Eczacibasi e poi Fenerbahce, fino alla finale di oggi. Diamo quindi la parola al campo, chi vincerà oggi la finale di Champions league?



© RIPRODUZIONE RISERVATA