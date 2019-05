Diretta Novara Conegliano/ Streaming video e tv: si accende gara 1 scudetto

Novara Conegliano, è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledì 1 maggio 2019, al Pala Igor Gorgonzola di Novara: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00 per questa attesissima gara 1 della finale scudetto della Serie A1. Dopo due semifinali al cardiopalma ecco che siamo arrivati a giocarsi il titolo italiano della prima serie del volley femminile : le contendenti sono le stesse di tutti gli ultimi trofei messi in palio e quindi le azzurre di Barbolini e le pantere di Santarelli. Ancora una volta è quindi una diretta tra Novara e Conegliano, le due squadre più in forma non solo del campionato nazionale, tra i più importanti ma pure sul continente, visto che tra pochi giorni le protagoniste che vedremo oggi al Pala Igor si contenderanno in finale a Berlino persino la Champions League. Oggi quindi si accenderà nuovamente questo eterno duello: chi si aggiudicherà il primo punto della serie?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NOVARA CONEGLIANO

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Novara e Conegliano sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 18.00 di oggi pomeriggio. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video del match di volley femminile su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Prima di poter dare la parola al campo per la diretta tra Novara e Conegliano vale la pena di ricordare come le due contendenti sono arrivate a giocarsi il titolo italiano, per la seconda volta di fila. Partendo dalle padrone di casa va quindi ricordato che le azzurre di Barbolini riuscirono a chiudere la stagione regolare del campionato con la seconda posizione a quota 52 punti, dove hanno messo pure a bilancio 17 successi in 24 match disputati. Il cammino di Novara poi ai play off è stato più che brillante: superato per 2-1 Firenze ai quarti, le piemontesi si sono imbattute in Scandicci in semifinale , avversario ben ostico in questa stagione. La Igor ha però saputo avere la meglio sulle toscane, pure in gara 4, per strappare il biglietto della finale. Percorso ancor più limpido quello di Conegliano: leader del campionato italiano con ben 61 punti e un tabellino che recitava 20 successi in 24 partite, le pantere si sono subito imposte anche ai quarti di finale, dove hanno battuto agilmente in due gare le neopromosse della San Bernardo Cuneo. In semifinale pure le ragazzi di Santarelli non hanno fatto molta fatica e hanno sconfitto Monza, campione Challenge Cup 2018-2019 in appena tre gare su 5 possibili. Ora però si tratta della finale scudetto e la posta in palio è ancor più importante come lo è l’avversario delle pantere: le venete riusciranno oggi a sbancare pure il Pala Igor?



