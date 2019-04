Diretta Novara Scandicci/ Streaming video Rai: gara-3 per sciogliere la parità

Novara Scandicci, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Giuliano Venturi, si gioca alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, lunedì 22 aprile 2019, presso il Pala Igor Gorgonzola di Novara. Il giorno di Pasquetta dunque è caratterizzato da gara-3 di questa semifinale dei playoff di volley femminile: Novara Scandicci ci sta regalando grandi emozioni, dal momento che per ora la serie tra le piemontesi e le toscane è in parità con una vittoria per parte, di conseguenza oggi potremmo iniziare a capire chi possa avere la meglio, ma è già garantita come minimo la disputa anche di gara-4 giovedì. Novara naturalmente proverà a sfruttare il fattore campo per portarsi in vantaggio, sapendo che poi potrebbe contare anche sull’eventuale gara-5 in casa; Scandicci però ha una grande occasione, perché un colpaccio oggi a Novara vorrebbe dire poi giocarsi un “match-point” in casa nella quarta partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NOVARA SCANDICCI

Novara Scandicci in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 16.00 di oggi pomeriggio. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Novara Scandicci per una Pasquetta all’insegna della grande pallavolo. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Novara Scandicci, possiamo dunque segnalare che fino a questo momento la semifinale di pallavolo femminile ha sempre rispettato il fattore campo, confermando le aspettative di una serie equilibrata, come è normale che sia tra la seconda e la terza della stagione regolare. Giovedì scorso nella prima partita avevamo assistito a una vera e propria battaglia al PalaEstra di Siena (sede delle partite casalinghe di Scandicci in questa semifinale), con vittoria per le toscane per 3-2 al termine di oltre due ore di battaglia. Sabato la serie si era spostata a Novara, dove si giocherà anche oggi, ed ecco la risposta delle piemontesi, che hanno vinto per 3-1 al termine di una partita comunque tiratissima, tanto che ha sfiorato le due ore pur durando “solo” quattro set. Oggi come detto sarà lo spartiacque di questa semifinale, perché chiunque riuscirà a portarsi in vantaggio godrebbe poi di una situazione più che favorevole: Novara Scandicci sarà dunque una partita da non perdere per tutti gli appassionati.



