Diretta Novara Siena/ Streaming video e tv: sfida dal grande fascino (Serie C)

Novara Siena, partita diretta dal signor Fabio Natilla, va in scena sabato 27 aprile alle ore 16.30 e sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Con l’ultima vittoria corsara sul campo dell’Olbia il Novara si è garantito la sicurezza della partecipazione ai play off, in cui proverà a rilanciarsi in una stagione piena di difficoltà, in cui la formazione piemontese non si è mai dimostrata pronta per la corsa alla Serie B e adesso dovrà provare a cambiare marcia, sapendo che la strada sarà tutt’altro che semplice soprattutto da questa posizione di partenza. Dall’altra parte il Siena ha appena agganciato il quinto posto della Carrarese battendo i marmiferi nello scontro diretto e vuole posizionarsi al meglio per ritentare l’assalto ai play off che l’anno scorso si è fermato solo in finale, con il ko a Pescara contro il Cosenza che ha negato una Serie B ormai a un passo e che in questa stagione potrebbe essere alla portata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Novara Siena non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul satellite né sul digitale terrestre. La partita si potrà vedere in esclusiva con un abbonamento a elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito o sull’app.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA SIENA

Le probabili formazioni di Novara-Siena, sfida che andrà in scena presso lo stadio Silvio Piola di Novara. Padroni di casa in campo con il 4-4-2 impostato dall’allenatore Sannino, schierati con Di Gregorio; Cinaglia, Sbraga, Bove, Visconti; Nardi, Buzzegoli, Bastoni, Schiavi; Eusepi, Cacia. Risponderà il Siena allenato da Mignani con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Contini; Pedrelli; D’Ambrosio, Varga, Zanon; Arrigoni, Gerli, Vassallo; Guberti, Aramu; Gliozzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito il Novara per la vittoria interna contro il Siena. Vittoria in casa quotata 2.30 da Bet365, mentre William Hill fissa a 2.90 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 2.80 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.20 per l’over 2.5 e di 1.55 per l’under 2.5 proposta da Bwin.





