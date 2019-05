Diretta Padova Lecce/ Streaming video DAZN: promozione in serie A? (Serie B)

Padova Lecce, che sarà diretta dal signor Lorenzo Illuzzi e si gioca mercoledì 1 maggio alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Terzultima di campionato, penultima per il Lecce ancora atteso da un turno di riposo, ma sarà una sfida che rappresenterà un vero e proprio testacoda, è importante ricordarlo. Il Lecce infatti dopo aver vinto l’importantissimo scontro diretto contro il Brescia ha agganciato le Rondinelle in testa alla classifica, e vincendo a Padova – con un contemporaneo stop del Palermo, per il quale per di più potrebbe arrivare una penalizzazione dopo il deferimento – blinderebbero di fatto un clamoroso ritorno in Serie A, al primo anno in cadetteria dopo 6 stagioni consecutive in Serie C. Una sconfitta costerebbe però di fatto l’immediato ritorno in terza serie per i veneti che avevano lottato molto per ritornare al secondo livello del calcio nazionale, e che nonostante fosse positivo in assoluto non hanno potuto festeggiare il pareggio ottenuto a Palermo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LECCE

Andiamo a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Padova Lecce, match che andrà in scena presso lo stadio Euganeo di Padova. I padroni di casa, schierati dal tecnico Centiu con un 4-3-3, giocheranno con Minelli; Madonna, Ravanelli, Cherubin, Ceccaroni; Lollo, Serena, Pulzetti; Baraye, Bonazzoli, Capello. Risponderà con un 4-3-1-2 il Lecce allenato da Fabio Liverani, schierato con Vigorito; Meccariello, Lucioni, Marino, Venuti; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Marco Mancosu; La Mantia, Falco.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi al Lecce nella trasferta di Padova. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 4.80, il pareggio viene quotato 3.65 da Eurobet mentre William Hill propone a 1.55 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 1.67 e 2.14.



