Diretta Padova Livorno/ Streaming video DAZN: labronici per la salvezza (Serie B)

Padova Livorno verrà diretta dal signor Rapuano, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 11 maggio: ultima giornata della stagione regolare di Serie B 2018-2019, con la quale i biancoscudati si congedano dal torneo cadetto. Il pareggio-beffa di Benevento, arrivato al 94’ e cioè due minuti dopo la rete del vantaggio, ha sancito la retrocessione aritmetica togliendo anche le ultime speranze; il campionato dei veneti non è mai stato all’altezza anche se qualche momento positivo c’è stato, e se non altro si sono messi in mostra giovani interessanti. Il Livorno corre verso la salvezza: le ultime due vittorie sono state fondamentali per mettersi in una posizione utile, sarà permanenza in Serie B in caso di un punto in più della Salernitana (che ha migliore differenza reti nella doppia sfida diretta) ma dovendosi anche guardare dal Foggia, che ha una lunghezza da recuperare. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Padova Livorno; nel frattempo possiamo analizzare alcune delle scelte dei due allenatori per questa partita, leggendone in maniera più approfondita le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Livorno non sarà disponibile, a meno che non sia questa la partita che verrà trasmessa su Rai Sport (ancora da definire): l’intero pacchetto del campionato di Serie B è infatti appannaggio della piattaforma DAZN, che si potrà attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire le partite in diretta streaming video, eventualmente installando l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia connessione ad internet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LIVORNO

E’ possibile che per Padova Livorno Matteo Centurioni dia spazio a qualche giocatore che ha visto meno il campo: in porta potrebbe allora andare Merelli, con Ceccaroni e Trevisan che si candidano per la zona centrale della difesa con la conferma di Cappelletti e Longhi sugli esterni. A centrocampo possibilità per Clemenza da mezzala d’assalto, con Mazzocco e Serena verso la conferma; davanti ci sarà Yves Baraye, con lui Cocco e Alessandro Capello. Il Livorno di Roberto Breda dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto contro il Carpi: in porta va Zima che sarà protetto da una linea difensiva formata da Matteo Di Gennaro, Boben e Dainelli. I due esterni sulla linea di centrocampo saranno Valiani a destra e Porcino a sinistra; in mezzo come sempre ci sarà la regia di capitan Luci, mentre Davide Agazzi gli darà una mano nella fase di interdizione e recupero del pallone. A fare da supporto all’unica punta Raicevic penseranno Giannetti, autore del gol decisivo domenica scorsa, e Diamanti.



